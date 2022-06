Zinedine Zidane : Son plus jeune fils Elyaz déjà très grand, il met une tête à son père !

Pour beaucoup d'amoureux du football, le 23 juin est une journée pas comme les autres puisqu'il s'agit de la date d'anniversaire de l'un des plus grands joueurs de tous les temps, Zinedine Zidane. L'ancien maître à jouer des Bleus et du Real Madrid fêtait hier ses 50 ans. Une date symbolique pour celui qui est devenu un entraîneur à succès et que l'on a longtemps annoncé du côté du Paris Saint-Germain. S'il ne viendra finalement pas entraîner le club de la capitale, le mari de Véronique espère un jour pouvoir reprendre le poste de Didier Deschamps en équipe de France.

En attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, Zizou a pu profiter de la journée d'hier pour se rendre compte de l'impact qu'il a dans le football à l'heure actuelle. Les plus grands joueurs lui ont rendu hommage, à commencer par l'ancienne gloire de l'OM, Didier Drogba, mais on imagine que les messages qui l'ont le plus touchés viennent de ses proches. Père de quatre grands et talentueux garçons, Zinedine Zidane a réussi à créer un lien unique avec chacun d'eux malgré son emploi du temps chargé et sa vie de star du foot. Chaque année, il part en vacances à Ibiza avec eux pour un moment privilégié en famille qui permet de resserrer les liens entre eux.

À seulement 16 ans, Elyaz dépasse largement son père !

Le cadet de la famille Zidane, Elyaz, ne fait pas encore trop parler de lui, mais c'est peut-être le plus talentueux des 4. Appelé en équipe de France des moins de 17 ans, il a récemment remporté un trophée avec les Bleus, pour le plus grand plaisir de son père. Hier, le jeune homme n'a pas oublié de rendre un bel hommage à son paternel sur Instagram. Suivi par un peu plus de 10 000 abonnés, Elyaz a partagé une belle photo de lui et son père et on peut voir qu'il est déjà très grand ! Son père fait déjà 1m85, mais le garçon de 16 ans lui prend quasiment une tête. "Joyeux anniversaire Papa", écrit-il simplement en ajoutant une autre photo en compagnie de ses deux autres frères Luca et Théo et de sa mère lors d'une sortie au restaurant.