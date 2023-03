Diaporama : "C'est trop..." : Une chroniqueuse de TPMP au bord des larmes, émotion en direct après une terrible séquence

3 / 14

" Je ne m'en remets pas depuis ce week-end... Il est tellement avec elle... C'est la dernière fois qu'il dansera avec elle, c'est trop... Moi ça me... Ça me bouleverse ", a-t-elle confié à Cyril Hanouna et ses camarades, les larmes aux yeux et la voix tremblante. Stéphane Voirin, compagnon d'Agnès Lassalle lors de la cérémonie funéraire d'Agnès Lassalle en l'église Sainte-Eugénie de Biarritz, France, le 3 mars 2023. © Christophe de Prada/Bestimage © BestImage, Agence / Bestimage