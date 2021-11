Diaporama "C'était d'une violence" : Lara Fabian insultée en direct par Thierry Ardisson, elle se souvient...

Lara Fabian à l'inauguration du Parisian Hotel and Casino à Hong Kong. © Jayne Russell via Zuma/Bestimage

12 / 14

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique en visite d'état au Canada assistent à un concert privé de Lara Fabian et de Alice on the Roof, au théâtre Rialto à Montréal. Canada, Montréal, 16 mars 2018.