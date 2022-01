Diaporama "Il n'avait plus de langue" : Céline Dion, toujours hantée par les souvenirs de René à la maison ?

9 / 11

Celine Dion rayonnante et très souriante dans un ensemble pull écru et jupe bouffante fleurie salue ses fans à la sortie de son hôtel à New York, le 8 mars 2020

Celine Dion wows in a floral ensemble as she departs her hotel on the last Tri-State area stop of her Courage World Tour. 8th march 2020