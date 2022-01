"Il n'avait plus de langue" : Céline Dion, toujours hantée par les souvenirs de René à la maison ?

Comment se porte Céline Dion ? Depuis octobre dernier et la diffusion d'un communiqué dans lequel la star annonçait son incapacité à remonter sur scène à Las Vegas en raison de spasmes musculaires, la machine à rumeurs fonctionnait à plein régime. On l'a ainsi dit incapable de marcher mais de récentes photos de Paris Match prouvent le contraire. La diva est toutefois dans une petite forme et son moral ne serait pas étranger à l'affaire...

Comme le rapporte le magazine, Céline Dion - qui a désormais les cheveux blancs - vit barricadée avec son clan dans sa propriété de Las Vegas. La star, qui aurait toutefois quitté Henderson pour Summerlin selon sa soeur qui a évoqué son déménagement récemment, a longtemps été confrontée aux souvenirs de son défunt mari René Angélil. Ce mois-ci, cela fait déjà six ans qu'il nous a quittés et, sur Instagram, la chanteuse n'a pas manqué de fêter ce triste anniversaire en piochant quelques mots de sa chanson Courage : "Je mentirais si je disais que je vais bien, je pense à toi au moins cent fois, car dans l'écho de ma voix j'entends tes mots comme si tu étais là... Tu me manques."

Céline Dion, désormais âgée de 53 ans, a-t-elle le moral dans les chaussettes après des mois compliqués en raison de la pandémie de Covid-19 ? Ce temps libre, long pour la diva qui a toujours été prise par mille projets, lui a-t-elle fait revenir les souvenirs de son mari dont la fin de vie a été très difficile en raison du cancer ? "Il n'avait plus de langue, il ne pouvait plus manger. C'est Céline qui le nourrissait par sonde... Elle allait sur scène dans les paillettes [quand elle était en résidence au Colosseum du Caesars Palace, NDLR] et, l'heure d'après, elle nourrissait René par sonde", souligne la biographe Elisabeth Reynaud. Bien qu'entourée par ses enfants, René-Charles (qui a passé le cap des 21 ans !) et les jumeaux Nelson et Eddy (11 ans), on image aisément à quel point cela doit être dur pour la chanteuse que de devoir tout gérer tout seule maintenant... Nul doute que de retrouver son public, lorsque le Courage World Tour reprendra en Europe au printemps, lui fera le plus grand bien.

Paris Match, édition du 27 janvier 2022.