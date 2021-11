Diaporama "Il y avait des projets" : Eddy Mitchell a failli commettre un braquage, il s'explique !

11 / 11

Exclusif - "À crédit et en stéréo", une soirée avec Laurent Gerra et Eddy Mitchell, 9 musiciens (et un barman, l'humoriste Chicandier) pour un spectacle unique de chansons et d'humour, spécialement créé pour être diffusé sur Internet le 27 mai 2021. Au programme : des tubes d'Eddy, bien sûr, et des imitations de son complice. Paris le 24/05/2021 © ANDRED / Bestimage