Diaporama : "Je vous arrête tout de suite" : Bruce Toussaint recadré par Vincent Lindon en pleine interview

Exclusif - Bruce Toussaint à la soirée Rungis au Grand Palais, le festival du bien manger à Paris le 15 novembre 2019. Vendredi 15 novembre, l'emblématique Marché de Rungis, qui célèbre cette année son 50ème anniversaire, est revenu au coeur de la capitale à l'occasion de la première édition du Festival du Bien-Manger. De nombreux chefs, MOF et personnalités se sont réunis autour d'amateurs de saveurs et des grossistes passionnés de Rungis, pour célébrer le savoir-faire culinaire et l'art de vivre à la française. Les samedi 16 et dimanche 17 novembre, Rungis au Grand Palais – le Festival du Bien- Manger continuera d'accueillir dans une ambiance conviviale un public de gourmets sous la nef de ce fabuleux marché éphémère. Petits et grands pourront découvrir à leur tour : Des animations ludiques dont un espace de 100m2 dédié aux enfants (ateliers olfactifs, cabane de contes, mini marché, etc...). Des masterclass de chefs. Une exposition de photographies culinaires, signées Patrick Rougereau. Des restaurants éphémères et des Food Truck rassemblés dans un espace bistronomique. Des produits rares (ananas d'Equateur, citrons noirs, confitures de yuzu, etc.) Il y a 50 ans, le transfert des Halles centrales de Paris à Rungis, le " déménagement du siècle ", a vidé le coeur de Paris de son activité alimentaire de gros au profit du nouveau Marché de Rungis. Ce partenariat exceptionnel vient célébrer et partager l'engagement de professionnels pour la sauvegarde et le rayonnement de notre patrimoine gastronomique. Une opportunité de mettre en lumière les formations, les emplois des métiers de bouches, leur digitalisation et affirmer le rôle de Rungis, qui nourrit 1 Français sur 4, comme point central dans l'écosystème de la chaîne alimentaire hexagonale. Aujourd'hui, Rungis est devenu le plus grand marché de produits frais au monde et le symbole mondial du coeur gastronomique français. © Jack Tribeca / Bestimage