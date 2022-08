Diaporama : Affaire Jubillar, l'amant de Delphine dézingué par sa compagne : "Il a des quantités de meufs", "pervers narcissique"...

Delphine Jubillar, maman et infirmière dévouée

Le couple maudit : Delphine et Cédric Jubillar

Delphine Jubillar, infirmière et maman de deux enfants qui a disparu à Cagnac-Les-Mines

La famille et les proches se sont réunis pour une marche blanche en hommage à Delphine Jubillar, l'infirmière de 33 ans, disparue il y a un an, à Cagnac-les-Mines. Le 19 décembre 2021 © Patrick Bernard / Bestimage

Un rassemblement religieux a lieu à la cathédrale d'Albi, France, le 8 janvier 2022, à l'initiative de la soeur et d'une amie de Delphine Jubillar. © Thierry Breton/Panoramic/Bestimage

Depuis plus d'un an et demi, Delphine Jubillar n'a pas été retrouvée