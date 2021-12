Diaporama Amalia des Pays-Bas entre dans la cour des grands : Maxima et Willem-Alexander si fiers

1 / 33 Amalia des Pays-Bas entre dans la cour des grands : Maxima et Willem-Alexander si fiers

2 / 33 La reine Maxima, le roi Willem-Alexander, la princesse Amalia - La famille royale des Pays-Bas à leur arrivée à une session extraordinaire du Conseil d'Etat au palais Kneuterdijk à La Haye.

3 / 33 La princesse Catharina-Amalia débute sa vie d'adulte, accompagnée par le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, avec un premier engagement officiel en siégeant pour la première fois au Conseil d'État à La Haye, Pays-Pays, le 8 décembre 2021.

4 / 33 La princesse Amalia - La famille royale des Pays-Bas à leur arrivée à une session extraordinaire du Conseil d'Etat au palais Kneuterdijk à La Haye. Le 8 décembre 2021

6 / 33 La princesse Amalia - La famille royale des Pays-Bas à leur arrivée à une session extraordinaire du Conseil d'Etat au palais Kneuterdijk à La Haye. Le 8 décembre 2021

9 / 33 Le roi Willem-Alexander, la princesse Amalia - La famille royale des Pays-Bas à leur arrivée à une session extraordinaire du Conseil d'Etat au palais Kneuterdijk à La Haye. Le 8 décembre 2021

10 / 33 La princesse Amalia - La famille royale des Pays-Bas à leur arrivée à une session extraordinaire du Conseil d'Etat au palais Kneuterdijk à La Haye. Le 8 décembre 2021

11 / 33 La reine Maxima, le roi Willem-Alexander, la princesse Amalia - La famille royale des Pays-Bas à leur arrivée à une session extraordinaire du Conseil d'Etat au palais Kneuterdijk à La Haye. Le 8 décembre 2021

15 / 33 La princesse Amalia - La famille royale des Pays-Bas à leur arrivée à une session extraordinaire du Conseil d'Etat au palais Kneuterdijk à La Haye. Le 8 décembre 2021

17 / 33 La princesse Catharina-Amalia débute sa vie d'adulte, accompagnée par la reine Maxima des Pays-Bas, avec un premier engagement officiel en siégeant pour la première fois au Conseil d'État à La Haye, Pays-Pays, le 8 décembre 2021.

20 / 33 La princesse Catharina-Amalia débute sa vie d'adulte, accompagnée par le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas, avec un premier engagement officiel en siégeant pour la première fois au Conseil d'État dans la salle de bal du Palais de Kneuterdijk et en plantant un arbre dans le jardin à la française du Château de Kneuterdijk à La Haye, Pays-Pays, le 8 décembre 2021.

22 / 33 La princesse Amalia - La famille royale des Pays-Bas à leur arrivée à une session extraordinaire du Conseil d'Etat au palais Kneuterdijk à La Haye. Le 8 décembre 2021

23 / 33 La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas s'apprête à fêter son 18 ème anniversaire au palais Huis ten Bosch à La Haye, le 7 décembre 2021.

24 / 33 Nouveau portrait de la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas à l'occasion de ses 18 ans, le 7 décembre 2021. Photo prise au Huis ten Bosch Palace de La Haye, à l'automne 2021. Photo by RVD - Frank Ruiter/Royal House Of The Nethelands via Robin Utrecht/ABACAPRESS.COM

26 / 33 Séance photo avec Claudia de Breij pour son livre "Amalia" à l'occasion du 18 ème anniversaire de la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas le 7 décembre 2021.

29 / 33 Le roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas avec la princesse Catharina-Amalia, la princesse Alexia, la princesse Ariane des Pays-Bas - Séance photo d'été de la famille des Pays-Bas au palais de Huis ten Bosch à La Haye, Pays-Bas, le 16 juillet 2021.

30 / 33 Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas avec la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas lors de la séance photo d'été dans les jardins du palais Huis ten Bosch à La Haye, Pays-Bas, le 16 juillet 2021.

31 / 33 La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas lors de la séance photo d'été dans les jardins du palais Huis ten Bosch à La Haye, Pays-Bas, le 16 juillet 2021.

32 / 33 La reine Maxima des Pays-Bas avec la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas, la princesse Alexia des Pays-Bas, la princesse Ariane des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas lors de la séance photo d'été dans les jardins du palais Huis ten Bosch à La Haye, Pays-Bas, le 16 juillet 2021.