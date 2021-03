Diaporama Anne Hidalgo : Son fils Arthur Germain "saoulé" qu'on lui répète qu'il est le fils de

La maire de Paris Anne Hidalgo et son mari Jean-Marc Germain - Dîner d'état en l'honneur du couple royal d'Espagne offert par le président de la république au palais de l'Elysée à Paris. Le 2 juin 2015.

Exclusif - Arthur Germain (fils de Anne Hidalgo) venu parler de son prochain défi : descendre la Seine à la nage - Backstage de l'émission OEED (On Est En Direct) , présentée par L.Ruquier et diffusée en direct le 20 mars 2021 sur France 2. Paris, le 20 mars 2021. © Jack Tribeca / Bestimage

6 / 20

Exclusif - Marc-Antoine Le Bret, Arthur Germain, Amelle Chahbi, Laurent Ruquier, Stéphane Plaza, et Harold Barbé - Backstage de l'émission OEED (On Est En Direct), présentée par L.Ruquier et diffusée en direct le 20 mars 2021 sur France 2. Paris, le 20 mars 2021. © Jack Tribeca / Bestimage