Diaporama Billie Eilish "pas satisfaite" de son corps : ce qui la rend "vraiment triste"

Billie Eilish sort son 2ème album "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles". Le concert de Billie Eilish est diffusé en streaming sur Disney Plus avec Gustavo Dudamel et le Los Angeles Philharmonic au Hollywood Bowl.

La pop star Billie Eilish a dévoilé un court-métrage puissant sur la honte corporelle et les critiques et les jugements basés sur les vêtements qu'une personne choisit de porter. Le clip, intitulé Not My Responsibility, a été produit et écrit par Eilish. La chanteuse est seule dans l'obscurité portant un sweat à capuche noir alors qu'elle récite ses mots révélateurs le jugement corporel, elle se déshabille lentement avant de s'enfoncer dans l'eau. La chanteuse américaine pose une série de questions sur la façon dont les gens la perçoivent. " Voulez-vous que je sois plus petit? Plus faible? Plus doux? Plus grand? Voulez-vous que je me taise? ". Sa tournée mondiale, a été reportée en mars en raison de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19).