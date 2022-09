Diaporama : Camilla reine consort détestée ? Ses mots terribles à l'égard de Diana restent en mémoire

La princesse Margaret, Sarah Ferguson, Lady Diana et la duchesse de Kent

Le prince Charles, prince de Galles et la princesse Diana lors d'un voyage en Inde le 13 février 1992.

Le roi Charles III d'Angleterre et la reine consort Camilla Parker Bowles visitent le parterre de fleurs en hommage à la reine Elisabeth II, à leur arrivée au palais de Buckingham à Londres. Le 9 septembre 2022

Le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles et la princesse Anne lors du Braemar Royal Highland Gathering au Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park à Braemar, Royaume Uni, le 3 septembre 2022.