Diaporama : Carole Bouquet, comédienne et vigneronne : elle raconte son coin de paradis très isolé, où "il y a peu de choses"

1 / 15 Carole Bouquet, comédienne et vigneronne : elle raconte son coin de paradis très isolé, où "il y a peu de choses"

2 / 15 Carole Bouquet est devenue vigneronne sur l'île de Pantelleria, entre la Sicile et la Tunisie. Carole Bouquet - Présentation du vin Sangue d'Oro de Carole Bouquet lors d'un évènement Jaeger Lecoultre au restaurant Filippo La Mantia de l'hôtel Majestic à Rome. © BestImage, SGP / BESTIMAGE

3 / 15 Elle s'épanche sur sa vie sur cette île auprès du "Figaro" le 25 février 2023. Carole Bouquet - Sorties du défilé de mode Haute-Couture "Chanel" au Grand Palais Ephémère lors de la fashion week de Paris. Le 24 janvier 2023 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

"Il y a peu de choses : un port, une pharmacie, une église (...) un cinéma, une salle de billard réservée aux hommes", décrit Carole Bouquet.

Carole Bouquet a de nombreux souvenirs sur cette île, son beau-frère Paul Rassam a l'habitude de lui rendre visite.

6 / 15 Carole Bouquet produit 5000 bouteilles par an de Sangue d'Oro. Bouquet Carole, Linley Vinci Juliet - Présentation du vin Sangue d'Oro de Carole Bouquet lors d'un évènement Jaeger Lecoultre au restaurant Filippo La Mantia de l'hôtel Majestic à Rome le 23 avril 2012. © BestImage, SGP / BESTIMAGE

7 / 15 Carole Bouquet a prévu de tout léguer à ses deux fils. Le prince Albert II de Monaco, Carole Bouquet, son fils Dimitri Rassam avec sa fiancée Charlotte Casiraghi et Tatiana Santo Domingo - 65ème édition du Bal de la Rose donné au profit de la Fondation Princesse Grace sur le thème de la Riviera, une idée de K. Lagerfeld, à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo à Monaco, le 30 mars 2019. © Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage

Carole Bouquet - Arrivées au défilé Chanel Haute Couture printemps / été 2023 lors de la fashion week à Paris le 24 janvier 2023.

