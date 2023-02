Diaporama : Céline Dion fait une apparition remarquée : la superstar de la chanson en pleine forme !

Love Again, Un peu, beaucoup, passionnément - Bande-annonce VOSTFR © Youtube, SonyPicturesFr

Celine Dion a choisi de s'habiller en rose pour la Journée Internationale pour les Droits des Femmes à New York. © BestImage

Céline Dion a annoncé ce jeudi (08/12/2022) le report une nouvelle fois de sa tournée européenne. © Capture Instagram via Bestimage © BestImage

5 / 15