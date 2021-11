Diaporama Charlene de Monaco absente de la Fête nationale : cette belle surprise maintenue, Albert impatient

La princesse Charlene et le prince Albert II de Monaco, leurs enfants la princesse Gabriella et le prince Jacques - La famille princière de Monaco lors de la Fête nationale monégasque à Monaco. © Dylan Meiffret / Nice Matin / Bestimage

Le prince Albert II de Monaco, sa femme la princesse Charlene et leurs enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques - La famille princière de Monaco au balcon du palais lors de la fête nationale monégasque, à Monaco. Le 19 novembre 2018. © Dominque Jacovides / Bestimage

Beatrice Borromeo, la princesse Caroline de Hanovre, son fils Andrea Casiraghi, la princesse Charlene et le prince Albert II de Monaco - Soirée de gala au Grimaldi Forum le 19 novembre 2018 dans le cadre de la Fête Nationale Monégasque 2018. Cette année, c'est le ballet Samsom et Dalila de Camille Saint Saens avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, les choeurs de Monte Carlo et les Ballets de l'Opéra de Shangai qui est joué sur la scène de la salle des Princes. © Claudia Albuquerque/ Bestimage