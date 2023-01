Diaporama : Charlene et Albert de Monaco : Stricts et solennels pour un hommage, le couple soudé après les coups durs

1 / 21 Charlene et Albert de Monaco : Stricts et solennels pour un hommage, le couple soudé après les coups durs

2 / 21 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene - Arrivées aux obsèques de l'ancien archevêque de la principauté de Monaco, Bernard Barsi en la cathédrale de Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

3 / 21 Le Prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco assistent à la distribution des cadeaux de Noël de La Croix Rouge à Monte-Carlo, Monaco, le 13 décembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

4 / 21 La princesse Charlene de Monaco - Arrivées aux obsèques de l'ancien archevêque de la principauté de Monaco, Bernard Barsi en la cathédrale de Monaco le 4 janvier 2023. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

5 / 21 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene - Arrivées aux obsèques de l'ancien archevêque de la principauté de Monaco, Bernard Barsi en la cathédrale de Monaco le 4 janvier 2023. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

6 / 21 Le prince héréditaire Jacques de Monaco, La princesse Gabriella de Monaco lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco le 14 décembre 2022. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

7 / 21 La princesse Charlene de Monaco - Arrivées aux obsèques de l'ancien archevêque de la principauté de Monaco, Bernard Barsi en la cathédrale de Monaco le 4 janvier 2023. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

8 / 21 La princesse Charlene de Monaco lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco le 14 décembre 2022. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

9 / 21 Le prince héréditaire Jacques de Monaco et La princesse Gabriella de Monaco lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco le 14 décembre 2022. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

10 / 21 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

11 / 21 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

12 / 21 Le Prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco assistent à la distribution des cadeaux de Noël de La Croix Rouge à Monte-Carlo, Monaco, le 13 décembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool Monaco

13 / 21 Le Prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco assistent à la distribution des cadeaux de Noël de La Croix Rouge à Monte-Carlo, Monaco, le 13 décembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

14 / 21 Le Prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco assistent à la distribution des cadeaux de Noël de La Croix Rouge à Monte-Carlo, Monaco, le 13 décembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool Monaco

15 / 21 LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène de Monaco, accompagnés de Leurs enfants, LL.AA.SS. le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. © Institut Océanographique de Monaco - Philippe Fitte via Bestimage © BestImage, Philippe Fitte

16 / 21 Le Prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco assistent à la distribution des cadeaux de Noël de La Croix Rouge à Monte-Carlo, Monaco, le 13 décembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

17 / 21 Le Prince Albert II de Monaco aux obsèques du roi Constantin de Grèce à Athènes, le 16 janvier 2023. Photo by Raúl Terrel/Europa Press/ABACAPRESS.COM © Abaca, Raúl Terrel

18 / 21 Albert de Monaco et Philippe de Belgique quittent l'enterrement de Max Margrave de Baden dans le Baden Wurtemberg @ Philipp von Ditfurth/DPA/ABACAPRESS.COM © Abaca, Philipp von Ditfurth

19 / 21 Albert de Monaco et Philippe de Belgique quittent l'enterrement de Max Margrave de Baden dans le Baden Wurtemberg @ Philipp von Ditfurth/DPA/ABACAPRESS.COM © Abaca

20 / 21 Le Prince Albert II de Monaco aux obsèques du roi Constantin de Grèce à Athènes, le 16 janvier 2023. Photo by Raúl Terrel/Europa Press/ABACAPRESS.COM © Abaca