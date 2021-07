Diaporama Charlotte Gainsbourg victime d'un projet d'enlèvement : "Je suis allée ouvrir la porte en pyjama"

Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg au photocall du film Jane par Charlotte (Cannes première) lors du 74ème festival international du film de Cannes le 8 juillet 2021 © Borde / Jacovides / Moreau / Bestimage

Ben Attal et sa mère Charlotte Gainsbourg - Avant-première du film "Mon chien stupide" au cinéma UGC Normandie à Paris, le 22 octobre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Charlotte Gainsbourg (avec une attelle au pied droit et des béquilles) - Tournage de la série " Dix Pour Cent " lors de la 45ème cérémonie des César à la salle Pleyel à Paris, le 28 février 2020. © Dominique Jacovides/Olivier Borde/Bestimage

Conversation avec Charlotte Gainsbourg et son compagnon Yvan Attal après la première du film "Mon chien stupide" lors de la soirée d'ouverture de "The French Cinema Week" à New York, le 12 novembre 2019.