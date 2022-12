Diaporama : Christine Bravo, Jennifer Lopez, Julie Gayet... robes somptueuses, cérémonie bruyante : tous les mariages de 2022 !

1 / 64 Christine Bravo, Jennifer Lopez, Julie Gayet... robes somptueuses, cérémonie bruyante : tous les mariages de 2022 !

2 / 64 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) vont fêter leur mariage dans la maison de l'acteur en Géorgie près de Savannah. Après leur mariage à Las Vegas le 16 juillet 2022 et leur lune de miel à Paris en famille, Ben Affleck et Jennifer Affleck (Lopez) devraient rassembler leurs proches du 20 au 21 août 2022 dans ce domaine de 35 hectares, composé de plusieurs maisons. Le 16 août 2022. © BestImage

3 / 64 Jennifer Lopez et Ben Affleck - Première de "The Last Duel" pendant le festival international du film à Venise © BestImage

4 / 64 Organisation du mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck près de Savannah le 21 août 2022 © Abaca

5 / 64 Les jeunes mariés Nicola Peltz et Brooklyn Beckham au brunch post-mariage / Splash News/ABACAPRESS.COM © Abaca, Splash News/ABACAPRESS.COM

6 / 64 Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz arrivent au brunch de leur mariage / Splash News/ABACAPRESS.COM © Abaca, Splash News/ABACAPRESS.COM

7 / 64 Brooklyn Beckham et sa chérie Nicola Peltz sur Instagram. © Instagram, Brooklyn Beckham

8 / 64 Romeo Beckman et sa compagne Mia Regan, Gordon Ramsay - Cérémonie de mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz à Palm Beach en Floride le 9 avril 2022. © BestImage

9 / 64 Exclusif - Harper Beckham - Cérémonie de mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz à Palm Beach en Floride le 9 avril 2022. © BestImage

10 / 64 Exclusif - Brooklyn Beckham et Nicola Peltz s'embrassent lors de leur cérémonie de mariage à Palm Beach en Floride le 9 avril 2022. © BestImage

11 / 64 Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022. © BestImage

15 / 64 Exclusif - Mariage civil de Christine Bravo et Stéphane Bachot devant la mairie de Occhiatana en Corse le 11 Juin 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

16 / 64 Exclusif - Mariage civil de Christine Bravo et Stéphane Bachot devant la mairie de Occhiatana en Corse © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

17 / 64 Exclusif - Soirée du mariage de Christine Bravo et Stéphane Bachot sur la plage du restaurant Marinella à l'Ile Rousse en Corse © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

18 / 64 Mariage de Karin Viard et Manuel Herrero, à Paris. Juin 2022. Photo partagée par le marié sur Instagram. © Instagram, manuexploherrero

19 / 64 Mariage de Karin Viard et Manuel Herrero, à Paris. Juin 2022. Photo partagée par l'actrice sur Instagram. © Instagram, karinviard

20 / 64 Mariage de Karin Viard et Manuel Herrero, à Paris. Photo partagée par l'actrice sur Instagram. © Instagram, karinviard

21 / 64 Arthur Jugnot a épousé Flavie Péan. Le 25 juin 2022. © Instagram, Julien Personnaz

22 / 64 Gérard Jugnot au mariage de son fils Arthur. © Instagram, axelauriant

23 / 64 Mariage d'Athur Jugnot et Flavie Péan. Instagram, juin 2022. © Instagram, levanapean

24 / 64 Mareva Galanter et son compagnon Arthur (Jacques Essebag) - People au village des internationaux de France de tennis à Roland Garros à Paris. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

25 / 64 Kad Merad et Julia Vignali - Montée des marches du film " OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, Borde-Jacovides-Moreau

26 / 64 Simon Porte Jacquemus embrasse son mari Marco Maestri - Mariage de Simon Porte Jacquemus et Marco Maestri à Charleval, France © BestImage

27 / 64 Victor Santiago et son amie Tina Kunakey - Mariage de Simon Porte Jacquemus et Marco Maestri à Charleval, France © BestImage

28 / 64 Amina Muaddi et son compagnon Fary - Mariage de Simon Porte Jacquemus et Marco Maestri à Charleval, France, le 27 août 2022. © BestImage

29 / 64 Damso et Didi Stone - Mariage de Simon Porte Jacquemus et Marco Maestri à Charleval, France, le 27 août 2022. © BestImage

30 / 64 Exclusif - Lilian Thuram et sa compagne Kareen Guiock - Ouverturre d'un Tacoshake sur les champs Elysées à Paris, France. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

31 / 64 Lucile et Jérôme de "L'amour est dans le pré" se sont mariés le 27 août 2022. © Instagram

34 / 64 Yaël Boon sur Instagram. © Instagram, Yael Boon

35 / 64 Yaël Boon et son compagnon Billy. © Instagram

36 / 64 Yana Husic, la soeur de Natali Husic, a partagé des images du mariage de Louis Sarkozy sur Instagram. © Instagram, husic.yana

37 / 64 Natali Husic en robe de mariée sur Instagram. © Instagram, Natali Husic

40 / 64 Orelsan et sa femme Ahélya pendant leur mariage © Amazon Prime

41 / 64 Mariage de Nikola Lozina et Laura Lempika à Aix-en-Provence - Instagram © Instagram

44 / 64 Milla Jasmine révèle s'être mariée à son mystérieux compagnon - Instagram © Instagram, millajasmine

45 / 64 Arnaud Ducret s'est marié à Claire ! Photos de la sublime cérémonie VIP. © Instagram

46 / 64 Arnaud Ducret a épousé sa compagne Claire Francisci pour la deuxième fois. Instagram.

47 / 64 Mariage de Carla Moreau et Kevin Guedj à Courchevel, le 31 janvier 2022 © Instagram

50 / 64 Benjamin Samat et Maddy Burciaga © Instagram

51 / 64 François Hollande et sa compagne Julie Gayet lors de la cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo à l'Hôtel des Invalides à Paris, France, le 9 septembre 2021 © BestImage, Dominique Jacovides

52 / 64 Britney Spears et son compagnon Sam Asghari sur Instagram. © Instagram, Britney Spears

53 / 64 Mariage d'Hilary Vanderosieren : sa sublime robe de mariée dévoilée. © Instagram

56 / 64 Maeva Coucke est en couple avec François Bonifaci - Instagram © Instagram

57 / 64 Joakim Noah a épousé sa fiancée Lais Ribeiro au Brésil. © Instagram, stickity13

58 / 64 Joakim Noah a épousé sa fiancée Lais Ribeiro au Brésil. © Instagram, stickity13

60 / 64 Lais Ribeiro et son fiancé Joakim Noah - People au défilé de mode automne-hiver 2022/2023 "Elie Saab" lors de la fashion week de Paris. Le 5 mars 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, Olivier Borde

63 / 64 Isabelle Camus et Joalukas Noah (gâteau) lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau