Christine Bravo, Jennifer Lopez, Julie Gayet... robes somptueuses, cérémonie bruyante : tous les mariages de 2022 !

De nombreuses personnalités se sont mariées en 2022. Des mariages somptueux et surtout l'occasion de voir des robes sublimes, comme celles de Jennifer Lopez, Nicola Peltz, Kourtney Kardashian. Des mariages plus secrets comme ceux d'Arthur et Kad Merad. Ou encore légèrment trop bruyant, comme cela a été le cas de Lilian Thuram et Kareen Guiock. Et l'un de ces mariages n'aura finalement pas duré le temps de 2022.

2022 semble avoir été placé sous le signe de l'amour et aussi de l'engagement pour certains. Une année marquée donc par de nombreux mariages de stars, avec en tête d'affiche celui d'un couple qui fleure bon les années 2000 : Jennifer Lopez et Ben Affleck. Les anciens amants se sont retrouver et offert un mariage digne de ce nom, avec une cérémonie à Los Angeles, puis en Georgie dans la demeure de l'acteur et bien sûr une lune de miel sans fin en Europe, avec un passage à Paris que leurs enfants ne sont pas près d'oublier.

Dans cet esprit de mariage fastueux, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont aussi placé la barre haute. La belle-fille de Victoria et David Beckham – qui depuis serait en guerre avec sa belle-mère – était simplement somptueuse dans une robe à manches longues signée Valentino.

Enfin, Kourtney Kardashian n'a pas démérité en terme d'originalité. La soeur de Kim Kardashian a épousé Travis Barker à Las Vegas, à Santa Barbara, mais surtout du côté de Portofino, en Italie. Et pour s'unir à l'homme de sa vie, l'aînée du clan a fait sensation dans une robe courte en dentelle Dolce & Gabbana. On se souviendra de son long voile mais aussi de son buffet qui a fait l'objet de beaucoup de moqueries...

Arthur Jugnot, lui, a eu le bonheur d'avoir son célèbre papa – Gérard Jugnot était lui-même avec son épouse – à ses côtés lorsqu'il a épousé Flavie Péan (Plus Belle La Vie, La stagiaire...), à Pont-de-Barret (Drôme). D'autres célébrités ont opté pour une union en secret, à l'image d'Arthur et Mareva Galanter ou encore plus récemment Kad Merad et Julia Vignali.

Le secret, ce n'est clairement pas ce qu'a choisi Simon Porte Jacquemus pour le sien. Tout le monde de la mode s'était naturellement donné rendez-vous dans le sud de la France pour cette union du créateur avec Marco Maestri. Simon Porte-Jacquemus dans une robe somptueuse, Tina Kunakey sublime dans un ensemble beige à poches latérales avec escarpins blancs, et bien sûr Dua Lipa, ça ne s'invente pas.

De son côté Lilian Thuram, lui, a fait tellement de bruit qu'il en a reçu des plaintes des voisins. Le mariage de l'ancien joueur des Bleus et de Kareen Guiock, au château de Fontainebleau, devant 150 invités, a été visiblement bien moins discret que les heureux tourtereaux. En août ce fut au tour de Jérôme et Lucile, couple phare de L'amour est dans le pré de se dire "oui" devant leurs proches. Lucile était particulièrement sublime dans une longue robe blanche décolletée. Ils ne sont naturellement pas les seuls candidats du programme à avoir convolé cette année (voir le diaporama).

Et le monde de la télé-réalité a été visiblement très motivé par l'idée de sceller leur union. Nikola Lozina a enfin épouser Laura, quand Sarah Fraisou, Milla Jasmine, Carla Moreau et Kevin – avant de se séparer –, Maddy Burciaga et Benjamin Samat, d'anciens candidats de la Star Academy, de Top Chef ou encore de Mariés au premier regard et Koh-Lanta se sont aussi passés la bague au doigt (voir le diaporama).

Le sublime mariage au Brésil du fils aîné de Yannick Noah a réuni tout le clan Noah pour le plus grand plaisir de tous.