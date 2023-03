Diaporama : Claude Lelouch entouré de tout son clan, inauguration grandiose face à la mer

1 / 57 Claude Lelouch entouré de tout son clan, inauguration grandiose face à la mer

2 / 57 Ce dimanche 26 mars, Claude Lelouch était à l'honneur du côté du Calvados. Exclusif - Simon, Alias, Valérie Perrin, Boaz, Ayaan, Sashka, Rebecca, Sarah, Martine, Shaya, les enfants, petits enfants, sa compagne et sa soeur, autour de Claude Lelouch - Inauguration de la "Promenade Claude Lelouch" qui porte désormais son nom en présence d'un public nombreux et de la famille du réalisateur à Villers-sur-Mer. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

3 / 57 Le réalisateur oscarisé en 1967 pour Un homme et une femme a pu inaugurer la promenade en front de mer de Villiers-sur-Mer, qui porte désormais son nom. Exclusif - Boaz Lelouch et sa tante Martine Lelouch - Inauguration de la "Promenade Claude Lelouch" qui porte désormais son nom en présence d'un public nombreux et de la famille du réalisateur à Villers-sur-Mer le 26 mars 2023. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

4 / 57 Près de 500 personnes ont fait le déplacement pour cet évènement et naturellement les membres de son clan y étaient présents. Exclusif - Anne d'Ornano - Inauguration de la "Promenade Claude Lelouch" qui porte désormais son nom en présence d'un public nombreux et de la famille du réalisateur à Villers-sur-Mer le 26 mars 2023. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

5 / 57 La famille de Claude Lelouch, toujours soudée, a tenu à être aux côtés du cinéaste pour ce grand jour. Exclusif - Claude Lelouch - Inauguration de la "Promenade Claude Lelouch" qui porte désormais son nom en présence d'un public nombreux et de la famille du réalisateur à Villers-sur-Mer le 26 mars 2023. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

6 / 57 La tête couverte d'un béret pour affronter le froid, Claude Lelouch affichait un large sourire, et n'a pas manqué de rappeler son attachement à ce lieu si cher à ses yeux. Exclusif - Boaz Lelouch et sa tante Martine Lelouch - Inauguration de la "Promenade Claude Lelouch" qui porte désormais son nom en présence d'un public nombreux et de la famille du réalisateur à Villers-sur-Mer le 26 mars 2023. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

7 / 57 À ses côtés, son amour, Valérie Perrin, qui sera bientôt... sa femme. Le réalisateur de 85 ans était aussi entouré de ses enfants, pour ce jour si particulier. Exclusif - Simon, Alias, Valérie Perrin, Boaz, Ayaan, Sashka, Rebecca, Sarah, Martine, Shaya, les enfants, petits enfants, sa compagne et sa soeur, autour de Claude Lelouch - Inauguration de la "Promenade Claude Lelouch" qui porte désormais son nom en présence d'un public nombreux et de la famille du réalisateur à Villers-sur-Mer le 26 mars 2023. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

8 / 57 Simon, son fils aîné, Salomé sa fille, et ses petites-filles Noa et Rebecca Blanc-Lelouch, avec Sarah Lelouch leur mère – fille du réalisateur et de Gunilla Friden, elle aussi présente –, ou encore son petit-fils Boaz Lelouch. Exclusif - Simon, Alias, Valérie Perrin, Boaz, Ayaan, Sashka, Rebecca, Sarah, Martine, Shaya, les enfants, petits enfants, sa compagne et sa soeur, autour de Claude Lelouch - Inauguration de la "Promenade Claude Lelouch" qui porte désormais son nom en présence d'un public nombreux et de la famille du réalisateur à Villers-sur-Mer le 26 mars 2023. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

