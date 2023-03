Claude Lelouch entouré de tout son clan, inauguration grandiose face à la mer

Ce dimanche 26 mars, Claude Lelouch était à l'honneur du côté du Calvados. Le réalisateur oscarisé en 1967 pour Un homme et une femme a pu inaugurer la promenade en front de mer de Villiers-sur-Mer, qui porte désormais son nom. Près de 500 personnes ont fait le déplacement pour cet évènement et naturellement les membres de son clan y étaient présents. La famille de Claude Lelouch, toujours soudée, a tenu à être aux côtés du cinéaste pour ce grand jour. La tête couverte d'un béret pour affronter le froid, Claude Lelouch affichait un large sourire, et n'a pas manqué de rappeler son attachement à ce lieu si cher à ses yeux. À ses côtés, son amour, Valérie Perrin, qui sera bientôt... sa femme.

Le réalisateur de 85 ans était aussi entouré de ses enfants, pour ce jour si particulier. Simon, son fils aîné, Salomé sa fille, et ses petites-filles Noa et Rebecca Blanc-Lelouch, avec Sarah Lelouch leur mère – fille du réalisateur et de Gunilla Friden, elle aussi présente –, ou encore son petit-fils Boaz Lelouch. Ayaan, Sashka, Martine, Shaya, les enfants, petits enfants, sa soeur, tous étaient autour de Claude Lelouch lors de cette inauguration symbolique. Une exposition de photographies choisies par le cinéaste, en partenariat avec Paris-Match, a été dévoilée à 14 h, par une projection-conférence au cinéma de son documentaire autobiographique D'un film à l'autre.

Une belle annonce devant tous ses proches

Sacha, Ayaan et Rebecca Lelouch ont pris la pose devant les photographes, avant que Boaz Lelouch n'immortalise ce moment aux côtés de sa tante Martine Lelouch. Valérie Perrin est apparue complice avec Eva Darlan, qui avait elle aussi fait le déplacement. Le duo père-fils Claude et Simon a capté l'attention des photographes. Anne d'Ornano, maire de Deauville, a pris la pose à côté du cinéaste en ce grand jour. En novembre dernier, Claude Lelouch célébrait ses 85 ans là aussi entouré des siens. Devant ses proches, il a alors fait une grande annonce. "Je voudrais appeler Valérie Perrin que je vais bientôt épouser !", avait rapporté Closer. Encore un bel évènement à venir.