Diaporama Elizabeth II - Premier été à Balmoral sans Philip : elle garde le sourire, grâce à un drôle de poney !

Le prince Harry et Meghan Markle en visite dans la ville de Edimbourg en Ecosse le 13 février 2018.

Le prince Harry et Meghan Markle en visite dans la ville de Edimbourg en Ecosse le 13 février 2018.

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg, en vacances au sommet des Coyles de Muick près de Balmoral, Ecosse, Royaume-Uni, en 2003. Photo prise par Sophie de Wessex, l'épouse du prince Edward.

11 / 26

La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall, la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.