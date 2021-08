Elizabeth II - Premier été à Balmoral sans Philip : elle garde le sourire, grâce à un drôle de poney !

Grâce aux chevaux, la reine garde le sourire ! Arrivée en Ecosse fin juillet, Elizabeth II passe son tout premier été à Balmoral sans son mari le prince Philip. Malgré tout, la souveraine de 95 ans fait bonne figure, comme lors d'une inspection des troupes effectuée ce 9 août 2021. Une sortie durant laquelle la reine a retrouvé un vieux compagnon au caractère bien trempé.

A chaque séjour estival d'Elizabeth II au château de Balmoral, une cérémonie militaire est organisée en guise d'accueil. Lundi, vêtue d'un éclatant manteau rose fuchsia, la Britannique au chapeau fleuri a donc inspecté les troupes du Régiment Royal d'Ecosse, dont elle est le colonel en chef. Elle a également retrouvé avec joie le poney Lance Corporal Cruachan IV, la mascotte du Régiment écossais. La reine connaît bien l'animal de 7 ans, puisqu'il avait essayé de manger son bouquet de fleurs lors d'une visite du château écossais de Stirling en 2017 ! Ce même poney avait ensuite tenté de croquer les doigts du prince Harry, lors d'une visite en Ecosse en février 2019, avec Meghan Markle, qui était alors sa fiancée (voir diaporama).

Ce premier été à Balmoral sans le prince Philip ne doit être facile à vivre pour Elizabeth II, puisque le couple y a partagé certains de ses plus beaux souvenirs. Le duc d'Edimbourg est décédé le 9 avril dernier au château de Windsor, peu avant son 100e anniversaire. Lors de ses obsèques, c'est quelque peu esseulée que la reine lui avait fait ses adieux, tenue à distance de ses proches en raison de la pandémie de coronavirus. Malgré tout, et comme ils le font chaque été, des membres de la famille royale devraient venir lui rendre visite à Balmoral avant son retour en Angleterre en octobre.

Après leurs vacances en Cornouailles, le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants pourraient notamment faire le voyage, mais aussi le prince Edward et la comtesse Sophie de Wessex. En revanche, mieux vaut ne pas compter sur Harry et Meghan Markle, maintenant qu'ils ont refait leur vie en Californie, loin de la monarchie.