Diaporama Henri Salvador : Sa veuve Catherine se confie sur leur différence d'âge et leur grand amour

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Henri Salvador : Sa veuve Catherine parle enfant, différence d'âge et grand amour
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Henri Salvador et sa femme Catherine - La Foire du trône apporte son soutien à Unisida, présidé par l'Abbé Pierre et à la Maison du bonheur pour les orphelins du Sida.
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HENRI SALVADOR ET SA FEMME - LANCEMENT DE LA "POWER PLATE" A LA SUITE A PARIS EN PRESENCE DU DIRECTEUR GENERAL DE POWER PLATE EN 2005.
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"HENRI SALVADOR" FETE DE LA MUSIQUE HOPITAL NECKER PARIS 2001
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Catherine Salvador - Challenge Henri Salvador 2018 en hommage à Charley Maraouni, à Ile Rousse, Corse, France, le 14 Septembre 2018.
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DANY BOON ET HENRI SALVADOR - AVANT PREMIERE DU FILM "POLLUX LE MANEGE ENCHANTE" AU GAUMONT AQUABOULEVARD
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MURIEL ROBIN , HENRI SALVADOR ET SA FEMME - MURIEL ROBIN FETE LA GENERALE DE SON SPECTACLE A L' ETOILE
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PATRICIA KAAS ET HENRI SALVADOR - MURIEL ROBIN FETE LA GENERALE DE SON SPECTACLE A L' ETOILE
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HENRI SALVADOR ET SA FEMME CATHERINE SALVADOR POUR LE LANCEMENT DE L' OPERATION "+ DE VIE 2005" (CAMPAGNE NATIONALE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES A L' HOPITAL) A L' HOPITAL UNIVERSITAIRE PAUL BROUSSE A VILLEJUIF
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"HENRI SALVADOR TIRE SA REVERENCE" ET FAIT SES ADIEUX A LA SCENE LORS D' UN CONCERT AU PALAIS DES CONGRES DE PARIS
"HENRI SALVADOR TIRE SA REVERENCE"
"HENRI SALVADOR TIRE SA REVERENCE"
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"HENRI SALVADOR TIRE SA REVERENCE" ET FAIT SES ADIEUX A LA SCENE LORS D'UN CONCERT AU PALAIS DES CONGRES DE PARIS "HENRI SALVADOR TIRE SA REVERENCE"
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JEAN MARIE PERIER ET HENRI SALVADOR DANS LES LOGES, LE SOIR DU CONCERT A L'OLYMPIA D'HENRI SALVADOR A PARIS EN 2001