Diaporama Igor et Grichka Bogdanoff, la vérité sur leur menton déformé : "Ce n'est pas une maladie, c'est..."

Igor et Grichka Bogdanoff, la vérité sur leur menton déformé : "Ce n'est pas une maladie, c'est..."

Les frères Igor et Grichka Bogdanoff (Bogdanov) - Village lors du Tournoi de Roland-Garros à Paris. © Dominique Jacovides/Bestimage

Archives - Portrait de Luc Ferry et Igor Bogdanoff.

Archives - En France, à Paris, Igor et Grichka Bogdanoff posant en avril 1983.

Igor et Grichka Bogdanoff (Bogdanov) - Déjeuner pour le lancement de la campagne des Pères Noël Vert au siège du Secours Populaire à Paris le 24 septembre 2019. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

Grichka Bogdanoff (Bogdanov) et Igor Bogdanoff (Bogdanov) - Première du film "En Avant" au cinéma UGC Normandie à Paris, le 26 février 2020. © Guirec Coadic/Bestimage

Archives - Igor et Grichka Bogdanov en 1987.

Igor et Grichka Bogdanoff (Bogdanov) - Salon du Livre à la Porte de Versailles de Paris, le 17 mars 2019. © Lionel Urman/Bestimage

Grichka Bogdanoff (Bogdanov), la comtesse Martine de Leseleuc de Kerouara - 43e édition des "Best Award" au Cercle Interallié à Paris, le 8 décembre 2019. © Philippe Baldini/Bestimage

Archives - En France, à Paris, Igor et Grichka Bogdanoff posant le 27 novembre 2009.

Luc Ferry et sa femme Marie-Caroline Becq de Fouquières - B. Patou fête ses 40ans à l'hôtel particulier Salomon de Rothschild à Paris, le 22 juin 2017. © Rachid Bellak/Bestimage

18 / 22

Archives - Les frères Igor et Grichka Bogdanoff lors de la 35e Cérémonie de remise des Prix "The Best" au Pavillon Dauphine à Paris, le 11 décembre 2011.