Diaporama : Inès de la Fressange, son défunt mari toxicomane et dépendant à l'héroïne : les découvertes de sa fille Violette

1 / 24 Inès de la Fressange, son défunt mari toxicomane et dépendant à l'héroïne : les découvertes de sa fille Violette

2 / 24 Inès de La Fressange est replongée malgré elle dans le deuil de Luigi d'Urso, son défunt mari et père de ses deux filles Nine et Violette Exclusif - Inès de le Fressange - Le Grand Prix Photo Saint Tropez, les membres du jury sélectionnent les lauréats du concours, les bénéfices de la vente des tirages seront reversés à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Studio Harcourt, Paris. ©Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

3 / 24 La petite dernière, marquée par le décès brutal de son papa quand elle avait 6 ans, a mené son enquête pour en apprendre plus sur celui dont on lui taisait les secrets Exclusif - Inès de La Fressange et sa fille Violette d'Urso - Soirée "White Party" au Prince de Galles à Paris le 24 juin 2015. Le Prince de Galles a inauguré son nouveau patio, en collaboration avec la marque automobile anglaise Bentley. Dans un parfait décor de jardin anglais, de vertes pelouses recouvraient les sols de mosaïques et de nombreuses fleurs rehaussaient de couleurs vives ce décor 100 % Britannique, le Patio est ainsi rebaptisé jusqu'à septembre : PRINCE DE GALLES ' ENGLISH GARDEN BY BENTLEY. © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

4 / 24 Elle en a même fait un bouquin, "Même le bruit de la nuit a changé", dans lequel elle raconte les bonnes et les mauvaises choses qu'elle a apprises sur son papa Inès de la Fressange et Luigi d'Urso - Soirée d'ouverture du festival du film de Paris le 29 mars 2005 © BestImage, RINDOFF-GUIREC / BESTIMAGE

5 / 24 "Violette d'Urso découvre l'ombre dans la lumière. Son père : la toxicomanie et la dépendance à l'héroïne ; l'alcoolisme, la proximité avec les mouvements d'extrême gauche (...) ; la mort par overdose d'une jeune femme aussitôt abandonnée dans un cagibi." Exclusif - Inès de la Fressange et sa fille Violette d'Urso lors de la soirée de lancement de la collection Automne-Hiver 2017 UNIQLO U à la boutique Uniqlo à Paris, le 4 octobre 2017. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

6 / 24 "Pour faire le deuil de mon père, il me fallait savoir qui il était, mais je me suis aussi rendu compte que j'ai pris connaissance de mes secrets de famille à l'âge où il fallait que je les apprenne. Aujourd'hui, je peux dire : ma mère m'a préservée et elle a eu raison de le faire." Inès de La Fressange et sa fille Violette Marie d'Urso - Arrivées des people au défilé Chanel collection prêt-à-porter Automne/Hiver 2020-2021 lors de la Fashion Week à Paris le 3 mars 2020. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

7 / 24 Une vérité qui lui a permis de se reconstruire et d'apprécier Denis Olivennes, le nouveau compagnon de sa maman ! Denis Olivennes et Violette d'Urso (fille d'Ines de la Fressange) - People assistent à l'opéra en plein air 'La Traviata' (une production de Benjamin Patou, le PDG de Moma Group) dans la cour d'honneur de l'hôtel des Invalides à Paris le 8 septembre 2015. © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

8 / 24 Couverture du livre "Même le bruit de la nuit a changé" publié le 22 mars aux éditions Flammarion © Flammarion

9 / 24 Inès de La Fressange et sa fille Violette Marie d'Urso - Arrivées des people au défilé Chanel collection prêt-à-porter Automne/Hiver 2020-2021 lors de la Fashion Week à Paris le 3 mars 2020. © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

10 / 24 Inès de la Fressange et Luigi d'Urso - Soirée Nuxe, lancement de la crème Belle par Nature à Paris le 16 juin 2004 © BestImage, BAHI-BELLAK / BESTIMAGE

11 / 24 Exclusif - Inès de la Fressange et sa fille Violette d'Urso - People posent au défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2016/2017 "Giambattista Valli" à Paris le 4 juillet 2016 . Veeren / Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

12 / 24 Inès de la Fressange et ses filles Violette et Nine d'Urso - Arrivées des people au défilé de mode "Chanel" Haute Couture Automne-Hiver 2014/2015 au Grand Palais à Paris. Le 8 juillet 2014. © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

13 / 24 Denis Olivennes (président-directeur général de Lagardère Active), Inès de La Fressange et sa fille Violette d'Urso - A l'occasion du lancement des Journées Européennes du Patrimoine, Kering organise un cocktail au sein de son siège à Paris, France, le 14 septembre 2018. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

14 / 24 Exclusif - Inès de la Fressange et sa fille Violette d'Urso lors de la soirée de lancement de la collection Automne-Hiver 2017 UNIQLO U à la boutique Uniqlo à Paris, le 4 octobre 2017. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

15 / 24 Inès de la Fressange et Luigi d'Urso - Générale du Nouveau Spectacle à l'Olympia le 17 janvier 2002 © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

16 / 24 Inès de la Fressange et sa fille Violette d'Urso lors du photocall au défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2017/2018 "Chanel" au Grand Palais à Paris, le 4 juillet 2017 © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

17 / 24 Inès de la Fressange et sa fille Violette d'Urso - Arrivées au défilé de mode "Chanel", collection Haute-Couture automne-hiver 2017/2018, au Grand Palais à Paris. Le 4 juillet 2017 © CVS - Veeren / Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

18 / 24 Inès de la Fressange et sa fille Violette d'Urso - Arrivées au défilé de mode "Chanel", collection Haute-Couture automne-hiver 2017/2018, au Grand Palais à Paris. Le 4 juillet 2017 © CVS - Veeren / Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

19 / 24 Exclusif - Inès de la Fressange et sa fille Violette d'Urso - People posent au défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2016/2017 "Giambattista Valli" à Paris le 4 juillet 2016 . Veeren / Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

20 / 24 Inès de la Fressange et ses filles Nine et Violette d'Urso - People au 2ème défilé de mode, collection Haute-Couture automne-hiver 2014/2015 "Chanel" au Grand Palais à Paris. Le 8 juillet 2014 © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

21 / 24 Exclusif - Ines de La Fressange et sa fille Violette d'Urso - 18eme edition de la vente aux encheres des Sapins de Noel des createurs a l'hotel Salomon de Rothschild a Paris le 9 decembre 2013. La somme recoltee sera reversee au profit de l'association "AVEC" du professeur David Khayat. © BestImage, Mick Owen / Bestimage

22 / 24 Ines de la Fressange et sa fille Violette d'Urso - Exposition "Virgule Etc. Dans les Pas de Roger Vivier" au palais de Tokyo le 30 septembre 2013. © BestImage, BORDE-PIATTI / BESTIMAGE

23 / 24 Violette d'Urso et sa mere Ines de la Fressange - Exposition "Virgule Etc. Dans les Pas de Roger Vivier" au palais de Tokyo le 30 septembre 2013. © BestImage, BORDE-PIATTI / BESTIMAGE