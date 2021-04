Diaporama Jacques et Gabriella de Monaco turbulents : portrait de Pâques agité avec Charlene et Albert

1 / 23 Jacques et Gabriella de Monaco turbulents : portrait de Pâques agité avec Charlene et Albert

2 / 23 Le prince Albert de Monaco, son épouse Charlene et leurs deux enfants, Jacques et Gabriella, au palais princier de Monaco

3 / 23 Le prince Albert II de Monaco, sa femme la princesse Charlene et leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella durant la célébration de la Sainte Dévote, Sainte patronne de Monaco, à Monaco le 26 janvier 2021. © Olivier Huitel / Pool Monaco /Bestimage

4 / 23 Le prince Albert de Monaco, son épouse la princesse Charlene et leurs enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella, le 2 avril 2021 sur Instagram.

5 / 23 Charlene de Monaco adressé ses meilleurs voeux après Noël sur Instagram, avec une photo d'Albert de Monaco déguisé et avec leurs jumeaux Jacques et Gabriella. Le 26 décembre 2020.

6 / 23 Charlene de Monaco en famille, et le crâne à moitié rasé, pour adresser ses meilleurs voeux après Noël. Le 26 décembre 2020.

7 / 23 La princesse Charlène de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, le prince Albert II de Monaco, la princesse Caroline de Hanovre - La famille princière assiste à une cérémonie de remise de médaille dans la cours du Palais de Monaco lors de la Fête Nationale 2020 de la principauté de Monaco. © David Nivière / Pool / Bestimage

8 / 23 La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux - La famille princière assiste à une cérémonie de remise de médaille dans la cours du Palais de Monaco lors de la Fête Nationale 2020 de la principauté de Monaco le 19 novembre 2020. © David Nivière / Pool / Bestimage

9 / 23 Jacques et Gabriella de Monaco fêtent leurs 6 ans avec leur père le prince Albert et leur mère la princesse Charlene, le 6 décembre 2020.

10 / 23 Le prince Albert, la princesse Charlene et leurs enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella : cérémonie d'inauguration de la nouvelle vedette Princesse Gabriella à Monaco, décembre 2020. Photo : Eric Mathon / Palais princier / Manu Vitali et Michael Alesi / Direction de la communication

11 / 23 Le prince Albert II de Monaco et sa fille la princesse Gabriella durant le traditionnel Arbre de Noël du Palais Princier à Monaco en mode COVID, le 16 décembre 2020. © Bruno Bebert / Pool Monaco / Bestimage

12 / 23 Le prince Albert de Monaco, son épouse la princesse Charlene et leurs enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella, posent en couverture du magazine "Point de vue" pour son édition du 23 décembre 2020.

13 / 23 Le prince Albert de Monaco, son épouse Charlene et leurs deux enfants Jacques et Gabriella (5 ans)

14 / 23 Le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques, la princesse Gabriella, la princesse Charlène - La famille princière de Monaco assiste au feu de la Saint Jean dans la cours du palais princier à Monaco le 23 juin 2020. La soirée est animée par le groupe folklorique "La Palladienne". © Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage

15 / 23 Le prince Albert de Monaco, son épouse Charlene et leurs enfants Jacques et Gabriella posent pour une nouvelle photo officielle au palais princier. Le 1er décembre 2019.

16 / 23 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco avec leurs enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco au départ de la 3ème édition de la course "The Crossing : Calvi-Monaco Water Bike Challenge". Ce défi caritatif organisé par la Fondation Princesse Charlène se déroule les 12 et 13 septembre. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage





17 / 23 La princesse Charlène de Monaco avec ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco au départ de la 3ème édition de la course "The Crossing : Calvi-Monaco Water Bike Challenge". Calvi, le 12 septembre 2020. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage

18 / 23 Jacques et Gabriella de Monaco ont fêté leurs 5 ans au palais princier avec leurs parents Albert et Charlene, le 11 décembre 2019.

19 / 23 La princesse Charlène de Monaco, le prince Albert II de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco et le prince Jacques de Monaco - Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco distribuent les cadeaux aux enfants monégasques au palais princier de Monaco le 14 décembre 2016. © Dominique Jacovides / Bestimage

20 / 23 Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco posent avec leurs enfants le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco à Disneyland Paris le 17 avril 2019. © Disney via Bestimage

21 / 23 Le prince Albert II de Monaco avec la princesse Gabriella, la princesse Charlène de Monaco avec le prince Jacques - Baptême des enfants princiers de LL.AA.SS. le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène, S.A.S. le prince héréditaire Jacques et S.A.S. la princesse Gabriella en la Cathédrale de Monaco en présence des membres de la famille princière et de la famille Wittstock. Monaco le 10 mai 2015

22 / 23 Le prince Albert II de Monaco, son épouse la princesse Charlene et leurs enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella pendant l'inauguration du Village de Noël à Monaco le 3 décembre 2016. © Charly Gallo / Gouvernement Princier /Pool restreint Monaco/Bestimage