Jacques et Gabriella de Monaco turbulents : portrait de Pâques agité avec Charlene et Albert

Avec un petit peu d'avance, Charlene de Monaco a souhaité un bon week-end de Pâques à ses abonnés sur Instagram. Le 2 avril 2021, la princesse s'est saisie de son compte pour partager une nouvelle photo de famille à quatre avec son mari le prince Albert et leurs deux enfants : le prince héritier Jacques et la princesse Gabriella, désormais âgés de 6 ans. L'occasion de revoir les deux petites têtes blondes en pleine séance de peinture sur oeufs !

Sur le cliché, parents et enfants prennent la pose assis en extérieur, en tenues décontractées. Tandis que papa et maman (avec sa coupe punk) sont concentrés sur leur atelier du jour, Jacques et Gabriella apparaissent distraits, préférant plutôt faire les malins devant l'objectif. Qu'ils soient à la maison ou au balcon du palais en pleine représentation, les jumeaux font décidément preuve de caractère... pour le plus grand plaisir des Monégasques !

"Jacques est un peu plus timide et un peu plus calme, mais il peut aussi arriver avec des choses très drôles. C'est un grand observateur et il adore évaluer la situation. Puis il y va", le prince Albert avait-il confié à People le 5 mars dernier. De son côté, la princesse Gabriella est "un peu plus extravertie, et pour sûr elle a le don de bavarder" : "C'est juste un personnage qui aime danser et chanter. Elle n'a aucun scrupule à être devant les gens."