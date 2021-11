Diaporama James Van Der Beek (Dawson) papa pour la 6e fois : nouveau bonheur après la douleur

1 / 17 James Van Der Beek (Dawson) papa pour la 6e fois : nouveau bonheur après la douleur

2 / 17 James Van Der Beek annonce la naissance de son 6e enfant, Jeremiah Van Der Beek, sur Instagram.

7 / 17 James Van Der Beek avec sa femme Kimberly et leurs enfants pour Halloween. Le 1er novembre 2021.

8 / 17 James Van Der Beek avec ses 5 plus grands enfants, le 23 août 2021.

9 / 17 James Van Der Beek - Les célébrités assistent à la générale de la comédie musicale "Girl From The North Country" au théâtre Belasco à New York, le 5 mars 2020.





10 / 17 James Van Der Beek - "Dancing With The Stars" Saison 28 photocall des six finalistes chez Dominique Ansel à Los Angeles, le 4 novembre 2019.

11 / 17 James Van Der Beek révèle que sa femme est enceinte du sixième enfant dans l'émission "Dancing With The Stars". La star de la série "Dawson Creek" et sa femme Kimberly ont choisi de filmer leur toute première échographie avec une équipe de "Dancing with the stars". Los Angeles. Le 7 octobre 2019.





13 / 17 James Van Der Beek - Photocall du" iHeartRadio Music Festival at T-Mobile" à Las Vegas Le 20 septembre 2019.

14 / 17 James Van Der Beek - Les célébrités assistent à la cérémonie des Emmy Awards à Los Angeles, le 22 septembre 2019.





15 / 17 James Van Der Beek et sa femme Kimberly, enceinte, déjeunent avec des amis chez "Aharon Coffee & Roasting Co." à Los Angeles, le 24 octobre 2019.

