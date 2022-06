Diaporama : Jean-Luc Mélenchon attaqué par Michel Sardou : il répond aux menaces du chanteur !

Jean-Luc Mélenchon lors de la présentation du programme partagé de la coalition Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale "NUPES" pour les élections législatives 2022 à Paris, France, le 19 mai 2022. © Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

Exclusif - Michel Sardou - Ultime concert de Michel Sardou pour la dernière date de son spectacle "La dernière danse" à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt le 11 avril 2018. Le chanteur a rassemblé plus de 400 000 spectateurs pour une tournée de 82 concerts. © Pierre Perusseau/Bestimage

Michel Sardou arrive dans les studios de l'émission de télévision "C à vous" à Paris, France, le 30 août 2021. © Panoramic/Bestimage

7 / 11

Exclusif - Jean-Luc Mélenchon - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 30 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage