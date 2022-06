Jean-Luc Mélenchon attaqué par Michel Sardou : il répond aux menaces du chanteur !

Candidat malheureux à l'élection présidentielle 2022 - il est arrivé 3e avec 21,9% des voix -, Jean-Luc Mélenchon mise désormais sur un "troisième tour" : à savoir les élections législatives des 12 et 19 juin. Il espère ainsi l'emporter à l'Assemblée et imposer à Emmanuel Macron une cohabitation. Impensable pour Michel Sardou, qui refuse de voir le leader de gauche devenir Premier ministre.

Interrogé par Paris Match pour évoquer la comédie musicale à succès Je vais t'aimer, consacrée à son répertoire et qui se tient à la Seine Musicale, Michel Sardou n'a pas échappé à une question sur la politique, lui qui adore donner son avis de manière générale. "Mélenchon est toujours dans les excès. Maintenant il se déclare Premier ministre [si Nupes, la coalition de gauche aux législatives l'emporte en juin, ndlr]... Attention, danger ! S'il gagne, je me tire. Ou alors je déclare la Normandie duché et je mets des barrières partout", a déclaré l'interprète de La maladie d'amour qui habite désormais à plein temps loin de Paris avec sa femme Anne-Marie Périer.

Michel Sardou, que l'on a longtemps soupçonné d'être nettement plus à droite sur l'échiquier politique - "On m'a traité de facho, mais je n'ai jamais voté pour les extrêmes" - assume ses critiques et explique ce qu'il reproche à Jean-Luc Mélenchon. "Vous écoutez Mélenchon promettre la retraite à 60 ans, le smic à 2000 euros ? Tout le monde sait que c'est impossible !", jure le chanteur. Evidemment, tout le monde ne partage pas cet avis, à commencer par le principal concerné qui l'a interpellé sur Twitter. "Monsieur Michel Sardou m'accordez-vous un entretien ? Je veux vous convaincre de rester en France quand nous aurons gagné. Beaucoup de Français vous aiment et le pays a besoin de votre affection aussi", a réagi celui qui rêve donc d'entrer à Matignon. Un message étonnamment bienveillant !

Pour l'heure, est-ce possible que la Nupes l'emporte face à Ensemble, la coalition de la majorité présidentielle ? Les derniers sondages Ifop et Elabe donnent les deux au coude à coude entre 25 et 27% des voix. Pour gouverner avec une majorité absolue, il faudra au gouvernement 289 députés et ce n'est pas gagné d'avance...