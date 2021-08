Diaporama Johnny Depp : Enfin une (petite) victoire en justice contre Amber Heard... mauvaise payeuse ?

Johnny Depp et Amber Heard - Avant-première du film "Black Mass" lors du Festival BFI à Londres

Johnny Depp à son arrivée à la cour royale de justice à Londres, pour le procès en diffamation contre le magazine "The Sun" à Londres.

L'avocat de Johnny Depp, David Sherborne - La défense de Johnny Depp s'attelle à convaincre la justice britannique d'accorder à la vedette un procès en appel, après avoir perdu contre le tabloïd "The Sun" qui l'avait décrit en "mari violent" envers son ex-épouse Amber Heard, à Londres, Royaume Uni, le 18 mars 2021. © Tayfun Salci/Zuma Press/Bestimage

Amber Heard à la sortie de la cour royal de justice à Londres, pour le procès en diffamation contre le magazine The Sun Newspaper, le 28 juillet 2020

Johnny Depp la sortie de la cour royal de justice à Londres, pour le procès en diffamation contre le magazine The Sun Newspaper, le 28 juillet 2020.

Johnny Depp, Amber Heard au gala " The Art of Elysium Heaven " à Santa Monica, le 10 janvier 2015

Amber Heard et sa compagne Bianca Butti arrivent, main dans la main, à la Cour royale de justice à Londres, pour le procès en diffamation contre le magazine The Sun Newspaper. Le 10 juillet 2020.

Johnny Depp à son arrivée à la cour royale de justice à Londres, pour le procès en diffamation contre le magazine The Sun Newspaper à Londres, le 23 juillet 2020.

Johnny Depp et sa fiancée Amber Heard - Première du film "3 Days to Kill" à Hollywood, le 12 février 2014.

Johnny Depp à la cour royale de justice à Londres, pour le procès en diffamation contre le magazine The Sun Newspaper. Le 21 juillet 2020

Amber Heard arrive à la cour royale de justice à Londres, pour le procès en diffamation contre le magazine The Sun Newspaper. Le 23 juillet 2020

Johnny Depp et sa fiancée Amber Heard - Première du film "Charlie Mortdecai" à l'Empire, Leicester Square, à Londres, le 19 janvier 2015.

Amber Heard à la cour royale de justice à Londres, pour le procès en diffamation contre le magazine The Sun Newspaper. Le 21 juillet 2020

17 / 18

Johnny Depp et sa fiancée Amber Heard - Soirée du Met Ball / Costume Institute Gala 2014: "Charles James: Beyond Fashion" à New York, le 5 mai 2014.