Diaporama : Julien Clerc avec sa femme Hélène : il retrouve son ex Miou-Miou pour soutenir leur fille

Julien Clerc avec sa femme Hélène : il retrouve son ex Miou-Miou pour soutenir leur fille

L'avant-première du film intitulé Je verrai toujours vos visages avait lieu hier à Paris. Julien Clerc et sa femme Hélène Grémillon lors de l'avant-première du film Je verrai toujours vos visages au cinéma UGC Normandie à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Le film a été réalisé par Jeanne Herry. Suliane Brahim, Miou-Miou, Leïla Bekhti, Gilles Lellouche, Jeanne Herry (réalisatrice) et Elodie Bouchez lors de l'avant-première du film Je verrai toujours vos visages au cinéma UGC Normandie à Paris le 14 mars 2023. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Elle est la fille de Miou-Miou, qui tient également l'un des premiers rôles, et du chanteur Julien Clerc. Miou-Miou et Leïla Bekhti lors de l'avant-première du film Je verrai toujours vos visages au cinéma UGC Normandie à Paris le 14 mars 2023. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 64