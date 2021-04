Diaporama Kanye West passe à l'attaque : le divorce avance, un "premier pas très douloureux"

1 / 16 Kanye West passe à l'attaque : le divorce avance, un "premier pas très douloureux"

2 / 16 Kim Kardashian avec son mari Kanye West fêtent les 5 ans de leur fille North West accompagnée de son amie Ryan à New York, ils arrivent au spectacle "Frozen" à Times Square.

3 / 16 Kim Kardashian et ses quatre enfants, qu'elle partage avec Kanye West, sur Instagram le 10 avril 2021.

4 / 16 Kim Kardashian est allée assister avec ses enfants Saint West, N. West et Chicago West à la messe dominicale de son mari Kanye West à New York, le 29 septembre 2019

5 / 16 Exclusif - Chicago et son frère Psalm West, les enfants de Kim Kardashian, roulent avec leur cousine Dream (la fille de Rob, le frère de Kim) à bord d'une Lamborghini miniature orange à Holmby Park à Los Angeles le 7 janvier 2021.

6 / 16 Kim Kardashian est allée assister avec ses enfants Saint West, North West et Chicago West à la messe dominicale de son mari K.West à New York, le 29 septembre 2019

7 / 16 Kim Kardashian avec son mari Kanye West fêtent les 5 ans de leur fille North West accompagnée de son amie Ryan à New York, ils arrivent au restaurant "The Polo Bar" pour le dîner à New York le 15 juin 2018.

8 / 16 Exclusif - Kim Kardashian et son mari Kanye West emmènent leurs enfants Saint, North et Chicago chez Color Me Mine Ceramic faire de la peinture sur poterie à Calabasas, Los Angeles. Sa soeur Kourtney Kardashian, son ex Scott Disick et leurs enfants Reign et Penelope sont de la partie! Le 19 janvier 2019

9 / 16 Exclusif - Kim Kardashian, son mari Kanye West et leurs enfants Saint et North à Aspen, Colorado, Etats-Unis, le 30 décembre 2018.

10 / 16 Kim Kardashian admet: "Mes enfants me rendent fou", alors qu'elle lutte pour faire face à l'épidémie de Coronavirus (COVID-19) dans le dernier épisode de L'Incroyable famille Kardashian. Kim a fait la confession alors qu'elle devait s'occuper de ses enfants - North, 7 ans, Saint, 4 ans, Chicago, 2 ans et Psalm, 17 mois - alors que son mari Kanye West, testé positif au coronavirus était en quarantaine, loin de la famille pour 14 jours.

11 / 16 Exclusif - Kanye West et sa fille North font du shopping à Londres, le 10 octobre 2020.

12 / 16 Kanye West, Kim Kardashian et sa soeur Kourtney emmènent leurs filles North West et Penelope Disick, faire un tour de carrousel au pied de la tour Eiffel après un dîner au restaurant "Ferdi". Pour l'occasion ils ont réservé le carrousel pendant 30 minutes pour la somme de 3000 euros. Ils en ont également profité pour acheter des souvenirs à l'effigie de la tour Eiffel. Paris, le 1er mars 2020.

13 / 16 Kim Kardashian, son mari Kanye West et leurs enfants North et Saint - La famille Kardashian West l'hôtel Ritz-Carlton après avoir dîné dans le restaurant Milos à New York, le 21 décembre 2019.

14 / 16 Kim Kardashian, Kanye West, North West, Saint West - La famille Kardashian West l'hôtel Ritz-Carlton après avoir dîné dans le restaurant Milos à New York, le 21 décembre 2019.

15 / 16 Kanye West et sa femme Kim Kardashian - Mariage du rappeur C. et de son amour d'enfance K. Corley à Newport. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 2003, à la fête du travail de sa mère où des membres du personnel étaient venus avec leurs enfants. Il est tombé amoureux alors que sa future femme réalisait une chorégraphie sur les Destiny's Child avec deux copines. Le rappeur a déclaré à ses 8 millions de followers que c'était la plus belle femme qu'il avait vue de sa vie et qu'il était heureux de se lier à elle seize ans plus tard. Parmi les invités, Kim Kardashian et son mari Kanye West en retard au mariage arrivent en plein milieu de la cérémonie.... Le 9 mars 2019