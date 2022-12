Diaporama : Kate Middleton, reine du style : Cette somme astronomique dépensée pour ses looks en 2022 !

1 / 33 Kate Middleton, reine du style : Cette somme astronomique dépensée pour ses looks en 2022 !

2 / 33 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles ( porte le diadème "Lover's Knot", le préféré de Diana), Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud - Banquet d'Etat organisé au palais de Buckingham, à Londres, pendant la visite d'Etat du président sud-africain au Royaume-Uni © BestImage

3 / 33 Catherine Kate Middleton, princesse de Galles - La famille royale d'Angleterre lors de la réception des corps diplômatiques au palais de Buckingham à Londres. © BestImage

4 / 33 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage

5 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, assistent à la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" à Boston, le 2 décembre 2022. © BestImage

6 / 33 Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, le prince George de Galles, la princesse Charlotte de Galles, et le prince Louis de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage

7 / 33 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles- La famille royale d'Angleterre assiste à une messe de Noel à l'abbaye de Westminster à Londres le 15 décembre 2022. © BestImage

8 / 33 Catherine Kate Middleton, princesse de Galles - La famille royale à la sortie de la messe "Together at Christmas" à l'Abbaye de Westminster le 15 décembre 2022. © Photoshot / Panoramic / Bestimage © BestImage

9 / 33 Kate Catherine Middleton, princesse de Galles - Le prince et la princesse de Galles en visite au centre Roca à Chelsea dans le Massachusetts, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. Le 1er décembre 2022 © BestImage

10 / 33 Catherine Kate Middleton, princesse de Galles - La famille royale à la sortie de la messe "Together at Christmas" à l'Abbaye de Westminster le 15 décembre 2022. © Photoshot / Panoramic / Bestimage © BestImage

11 / 33 Catherine Kate Middleton, princesse de Galles - La famille royale d'Angleterre lors de la réception des corps diplômatiques au palais de Buckingham à Londres le 6 décembre 2022. © BestImage

12 / 33 Kate Catherine Middleton, princesse de Galles - Le prince et la princesse de Galles en visite au centre Roca à Chelsea dans le Massachusetts, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. Le 1er décembre 2022 © BestImage

13 / 33 Catherine Kate Middleton, princesse de Galles - La famille royale d'Angleterre lors de la réception des corps diplômatiques au palais de Buckingham à Londres le 6 décembre 2022. © BestImage

14 / 33 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, assistent à la 2ème cérémonie "Earthshot Prize Awards" à Boston, le 2 décembre 2022. © BestImage

15 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022. © BestImage

16 / 33 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge et leurs enfants le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022. © BestImage

17 / 33 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrive pour visiter le Centre sur l'enfant en développement de l'Université Harvard de Cambridge à Boston, Massachusetts, Etats-Unis, le 2 décembre 2022. © BestImage

18 / 33 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, quittent la Jamaique depuis l'aéroport international Norman Manley pour se rendre aux Bahamas, dernière étape de leur voyage officiel dans les Caraïbes. Kingston, le 24 mars 2022. © BestImage

19 / 33 Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, en visite sur le port de Boston, à l'occasion de son déplacement officiel aux Etats-Unis. Le 1er décembre 2022 © BestImage

20 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à Somerville, Massachusetts, États-Unis, le 1er décembre 2022, lors de leur visite officielle aux Etats-Unis. Le couple royal n'était plus venu aux Etats-Unis depuis 2014. © BestImage

21 / 33 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, quittent les Bahamas depuis l'aéroport international Lynden Pindling. Ce départ marque la fin de leur tournée dans les Caraïbes, au nom de la reine pour célébrer son jubilé de platine. Le 26 mars 2022. © BestImage

22 / 33 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à Coral Vita à Grand Bahama, qui a été le premier lauréat du prix Earthshot "Revive Our Oceans" en reconnaissance de leur travail révolutionnaire pour donner une nouvelle vie aux récifs coralliens mourants, le huitième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Le 26 mars 2022. © BestImage

23 / 33 La princesse Charlotte de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles,, Le prince George de Galles et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - Funérailles nationales de la reine Elizabeth II à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © Avalon/panoramic/Bestimage © BestImage

24 / 33 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent "Fish Fry" à Abaco, un lieu de rassemblement culinaire traditionnel des Bahamas qui se trouve sur toutes les îles des Bahamas, le huitième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Abaco, le 26 mars 2022. © BestImage

25 / 33 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022. © BestImage

26 / 33 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'église évangélique Daystar Abaco aux Bahamas, pour en savoir plus sur l'impact de l'ouragan Dorian en 2019 et pour voir comment les communautés sont encore en cours de reconstruction, le huitième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la Reine pour marquer son jubilé de platine. Abaco, le 2022. © BestImage

27 / 33 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles (porte le diadème "Lover's Knot", le préféré de Diana), Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud - Arrivées au Banquet d'Etat organisé au palais de Buckingham, à Londres, pendant la visite d'Etat du président sud-africain au Royaume-Uni le 22 novembre 2022. © BestImage

28 / 33 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent à une réception organisée par le gouverneur général des Bahamas, Sir Cornelius Alvin Smith, au complexe Baha Mar sur l'île de New Providence aux Bahamas pour rencontrer des dirigeants communautaires et des habitants des nombreuses îles des Bahamas. , au septième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Nassau, le 25 mars 2022. © BestImage

29 / 33 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent à bord d'un bateau de la Bahamas Platinum Jubilee Sailing Regatta à Montagu Bay, l'une des premières régates de voile aux Bahamas depuis le début de la pandémie, le septième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Nassau, le 25 mars 2022. © BestImage

30 / 33 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, quittent la Jamaique depuis l'aéroport international Norman Manley pour se rendre aux Bahamas, dernière étape de leur voyage officiel dans les Caraïbes. Kingston, le 24 mars 2022. © BestImage

31 / 33 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent aux Bahamas, dernière tape de leur voyage officiel dans les Caraïbes. Nassau, le 24 mars 2022. © BestImage

32 / 33 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, quittent la Jamaique depuis l'aéroport international Norman Manley pour se rendre aux Bahamas, dernière étape de leur voyage officiel dans les Caraïbes. Kingston, le 24 mars 2022. © BestImage