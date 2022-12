Kate Middleton, reine du style : Cette somme astronomique dépensée pour ses looks en 2022 !

Si elle a débuté 2022 comme la populaire duchesse de Cambridge, Kate Middleton finit l'année sur les chapeaux de roue : princesse de Galles, la femme du prince William est désormais l'une des personnalités les plus importantes de la monarchie britannique et fait un carton à chaque sortie officielle. Que ce soit pour le Jubilé, pour l'enterrement d'Elizabeth II ou pour ses différents voyages, la jeune femme a fait un sans-faute côté look.

Mais tout cela n'est pas gratuit : entre ses robes, ses chaussures, ses sacs et ses manteaux, la princesse multiplie les marques de luxe et les pièces de grands couturiers sans compter ou presque. En effet, selon les médias britanniques, sa garde-robe aurait coûté près de 177 000 livres à la Couronne, soit 200 000 euros payés... par le contribuable !

Membres seniors de la famille royale britannique, Kate Middleton et le prince William travaillent en effet pour la couronne et voient donc leurs dépenses remboursées par les impôts des Britanniques, tout comme le roi Charles et la reine Camilla, la princesse Anne et son mari Timothy Lawrence et le prince Edward et sa femme Sophie. Une situation qui est souvent contrebalancée par l'argent que rapporte la Couronne au pays... mais qui, en pleine crise économique, risque de faire un peu polémique !

La famille royale très critiquée

Particulièrement touchés par les pénuries d'énergie et l'inflation, les Britanniques avaient déjà été très critiques envers les énormes dépenses qu'avaient coûté le Jubilé de Platine, puis l'enterrement de la reine Elizabeth II. Il faut dire que durant les 11 jours de deuil qui s'étaient déroulés entre le décès de la souveraine et ses funérailles, la famille royale avait fait de nombreux allers-retours, avant d'organiser plusieurs cérémonies en grande pompe regroupant de nombreux chefs d'Etat.

Et récemment, c'est le prince Harry qui a été sous le feu des Britanniques : dans le documentaire que Netflix lui avait consacré, le fils cadet du roi revenait sur les débuts de sa vie de couple avec Meghan Markle à Londres et décrivait leur première maison, "toute petite" mais située dans les jardins de Kensington Palace. Un décalage avec la réalité qui avait rendu le peuple furieux, et après lequel de nombreux internautes avaient rappelé qu'ils avaient du mal, quant à eux, à payer les factures de leur maison.

Mais tout cela n'empêchera pas Kate Middleton de briller à nouveau sur la scène internationale l'an prochain... avec des tenues toujours plus scintillantes et qui feront rêver ses fans !