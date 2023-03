Diaporama : Lara Fabian dans l'impasse : elle brade son immense maison au Canada, l'annonce est très alléchante...

1 / 17 Lara Fabian dans l'impasse : elle brade son immense maison au Canada, l'annonce est très alléchante...

2 / 17 Lara Fabian subit la crise elle aussi Portrait de Lara Fabian © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

3 / 17 Propriétaire d'une magnifique villa dans la ville de Bromont au Canada, l'artiste de 53 ans peine à s'en débarrasser Exclusif - Concert de Lara Fabian à l'Olympia de Paris le 4 octobre 2022. La chanteuse aux 20 millions d'albums vendus partout dans le monde était de passage dans la capitale pour la tournée Beet Of qui rassemble 30 ans de tubes devenus cultes... Je t'aime, Je suis malade, Caruso, J'y crois encore, adagio .. autant de succès que le public a pu redécouvrir en live durant 2 soirées exceptionnelles .. Lara Fabian continue la route pour Strasbourg le 5 Octobre, Annecy, Genève, Lyon, Marseille, Montpellier et Le Cannet. En parallèle, Lara Fabian vient de sortir un livre de recette d'autobiographique, intitulé "Tout", dans lequel elle se livre à coeur ouvert au travers de 17 histoires personnelles jamais racontées, illustrées par des recettes de cuisine et photos issues de ses archives personnelles. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 17 Le Journal des Femmes révèle que son prix de vente de départ de 3 millions de dollars canadiens (environ 2 millions d'euros) a été revu à la baisse Exclusif - Lara Fabian - Sortie du livre de chant "PY 3.14 La Méthode" de Pierre-Yves Duchesne à la Flûte de Pan à Paris, le 3 octobre 2016. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset Lacroix / Bestimage

5 / 17 Le site Realtor indique que la maison est désormais disponible pour 2 625 000 dollars (1,8 million d'euros) Concert de Lara Fabian a Paris au Theatre Du Chatelet . Le 16 novembre 2013 © BestImage, LIONEL URMAN / BESTIMAGE

6 / 17 Une maison canon dans laquelle Lara Fabian a longtemps vécu avec son mari Gabriel et sa fille Lou, née d'une précédente relation Lara Fabian et son mari Gabriel Di Giorgio assistent à la ducasse de Mons ou Doudou, une fête locale basée sur des traditions ancestrales qui a lieu tous les ans à Mons, en Belgique. L'origine de la fête remonte au Moyen Âge. Lara Fabian était accompagnée par Elio Di Rupo, Maire ( Bourgmestre ) de la ville de Mons et Président du Parti socialiste belge. Belgique, Mons, 22 mai 2016 © BestImage, ALAIN ROLLAND/ IMAGEBUZZ/ BESTIMAGE

7 / 17 Avec presque 3 hectares de terrain, un lac, quatre chambres, 2 salles de bain, une cuisine d'été et d'immenses pièces aux baies vitrées, la villa ne devrait pas tarder à séduire des acheteurs. Du moins, on l'espère ! Lara Fabian chante pour l'inauguration du casino "The Parisian" à Macao le 13 septembre 2016. © Future-Image via ZUMA Press / Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

