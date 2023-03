Lara Fabian dans l'impasse : elle brade son immense maison au Canada, l'annonce est très alléchante...

Les temps sont durs pour tout le monde (ou presque). Même Lara Fabian est concernée ! La chanteuse belgo-canadienne de 53 ans est propriétaire d'une magnifique maison dans la ville de Bromont au Canada. Un bien luxueux au style moderne, installé sur près de 3 hectares de terrain comprenant un lac. Quatre chambres, deux salles de bain, une cuisine d'été, plafond boisé, grandes baies vitrées... Tous les éléments sont réunis pour attirer de potentiels acheteurs, à un détail près apparemment : son prix.

Mise en ligne sur le site Realtor depuis plus d'une centaine de jours, la grande maison n'a toujours pas trouvé preneur. Un imprévu qui empêche Lara Fabian de s'installer paisiblement dans un autre bien qu'elle convoite au Canada comme l'a annoncé Le Journal des Femmes. Seule solution pour maximiser ses chances de se séparer de cette villa : faire un effort sur le prix.

Mise en vente pour la coquette somme de 3 millions de dollars canadiens (soit environ 2 060 000 euros), le prix de la maison a finalement été revu à la baisse. C'est désormais à 2 625 000 dollars canadiens (soit un peu plus d'1,8 millions d'euros) que Lara Fabian a fixé le prix. Si vous possédez cette somme, vous aurez donc tout le loisir de vous offrir l'un des endroits dans lesquels l'artiste, son mari Gabriel di Giorgio et sa fille Lou ont vécu.

Je suis une enfant de l'hiver

Alors qu'elle aurait pu choisir de s'installer en France ou en Belgique, Lara Fabian a préféré le charme et l'immensité du Canada pour s'épanouir dans sa vie de tous les jours. Une décision mûrement réfléchie qu'elle ne regrette pas comme elle le faisait savoir en 2019 : "Je suis une enfant de l'hiver, j'adore la neige. Il a aussi fallu que je m'y installe lorsque je suis devenue là-bas jurée de La Voix, déclarait-elle au magazine Gala. Et puis Lou voulait rester à Montréal où elle s'est fait plein de copines et de copains." Son mari magicien pouvant travailler de n'importe, rien ne freinait le projet de Lara Fabian. D'autant plus qu'au Canada, la chanteuse est considérée comme une femme comme les autres : "Pour eux, je suis la mère de Lou, rien d'autre. [...] Là-bas, tout se passe sans chichis, avec beaucoup moins de cérémonies qu'en Europe." Un anonymat qui vaut bien une petite ristourne !