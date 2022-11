Diaporama : Le prince William très embarrassé : sa marraine écartée de Buckingham, un sacré scandale !

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent le personnel et les usagers des services du Rainbow Centre à Scarborough. Rainbow Centre est une organisation qui offre une porte ouverte à la communauté de Scarborough, dans le North Yorkshire, et aide et soutient toute personne dans le besoin. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - La famille royale et le gouvernement du Royaume Uni lors de la cérémonie d'accueil du président de l'Afrique du Sud, en visite d'état à Londres, Royaume Uni, le 22 novembre 2022. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, en visite au Senedd, siège du parlement gallois, à Cardiff, le 16 novembre 2022. Surnplace, le prince rencontre des représentants pour approfondir sa compréhension des problèmes et des opportunités qui sont de la plus grande importance pour le peuple gallois. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Prince Charles III - Les membres de la famille royale d'Angleterre et les personnalités lors du "Remembrance Sunday Service" à Londres, le 13 novembre 2022. © BestImage

13 / 16