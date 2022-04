Diaporama Léa Salamé : Quelle est la signification de son vrai prénom ?

1 / 16 Léa Salamé : Quelle est la signification de son vrai prénom ?

2 / 16 Léa Salamé - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris

3 / 16 Léa Salamé - Avant-première du film "West Side Story" réalisé par S. Spielberg au Grand Rex à Paris le 2 décembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

4 / 16 Exclusif - Léa Salamé - Sur le plateau de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 30/10/2021, exceptionnellement enregistrée et présentée par L.Salamé et L.Ruquier à Paris le 29 octobre 2021. © Jack Tribeca / Bestimage

5 / 16 Léa Salamé lors du photocall de la présentation de la nouvelle dynamique 2017-2018 de France Télévisions. Paris, le 5 juillet 2017. © Guirec Coadic/Bestimage

6 / 16 Léa Salamé - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 3 septembre 2014. L'émission sera diffusée le 7 septembre.

7 / 16 Exclusif - Léa Salamé - Enregistrement de l'émission "Bon Anniversaire Laurent Gerra" au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne le 13 novembre 2017. L'émission sera diffusée sur France 2 le 29 décembre le jour J du 50ème anniversaire de L. Gerra. © Pierre Perusseau/Bestimage





8 / 16 Léa Salamé - People au village des internationaux de France de tennis à Roland Garros à Paris 4 juin 2016. © Dominique Jacovides / Bestimage

9 / 16 Exclusif - Léa Salamé sur le plateau de l'émission "On Est En Direct" (OEED), présentée par L.Salamé et L.Ruquier, diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 22 janvier 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

10 / 16 Exclusif - Léa Salamé sur le plateau de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 20/11/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris 20/11/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage

11 / 16 Exclusif - Léa Salamé, Laurent Ruquier - Sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 09/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage





12 / 16 Exclusif - Léa Salamé, Laurent Ruquier sur le plateau de l'émission "On Est En Direct" (OEED) du samedi 5 février, présentée par L.Salamé et L.Ruquier et diffusée en direct sur France 2 à Paris, France, le 5 février 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

No Web pour la Belgique et la Suisse

13 / 16 Exclusif - Léa Salamé - Sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 09/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage

14 / 16 Exclusif - Léa Salamé - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage





15 / 16 Exclusif - Léa Salamé, Laurent Ruquier - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage