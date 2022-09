Diaporama : Letizia d'Espagne : Sortie flamboyante en robe rouge après les funérailles d'Elizabeth II

1 / 17 Letizia d'Espagne : Sortie flamboyante en robe rouge après les funérailles d'Elizabeth II

2 / 17 La reine Letizia d'Espagne participe à la réunion "Who" à l'Unicef en marge de la 77ème assemblée générales des Nations Unies à New York.





3 / 17 La reine Letizia d'Espagne participe à la réunion "Who" à l'Unicef en marge de la 77ème assemblée générales des Nations Unies à New York le 20 septembre 2022.





4 / 17 La reine Letizia d'Espagne participe à la réunion "Who" à l'Unicef en marge de la 77ème assemblée générales des Nations Unies à New York le 20 septembre 2022.





5 / 17 La reine Letizia d'Espagne participe à la réunion "Who" à l'Unicef en marge de la 77ème assemblée générales des Nations Unies à New York le 20 septembre 2022.





6 / 17 La reine Letizia d'Espagne participe à la réunion "Who" à l'Unicef en marge de la 77ème assemblée générales des Nations Unies à New York le 20 septembre 2022.





7 / 17 La reine Letizia d'Espagne participe à la réunion "Who" à l'Unicef en marge de la 77ème assemblée générales des Nations Unies à New York le 20 septembre 2022.





8 / 17 La reine Letizia et le roi Felipe VI d'Espagne - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022.





9 / 17 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne - Funérailles nationales de la reine Elizabeth II à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © Avalon/panoramic/Bestimage





10 / 17 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne lors de l'inauguration de l'extension de l'hôpital universitaire de Guadalajara, le 14 septembre 2022. L'agrandissement de l'hôpital a impliqué le doublement de la superficie de l'hôpital de 54 000 mètres carrés actuels à 116,1,m2 et l'augmentation de sa capacité et de son portefeuille de services. Le complexe hospitalier a célébré son 40e anniversaire en janvier 2022.





11 / 17 Le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia - Les invités arrivent à la réception du roi Charles III d'Angleterre à Buckingham Palace la veille des obsèques (funérailles d'état) de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 18 septembre 2022. © : Dan Charity / PA Photos via Bestimage





12 / 17 La reine Letizia d'Espagne lors de la cérémonie d'ouverture de "L'année Picasso" pour le 50ème anniversaire de sa mort à Madrid le 12 septembre 2022.





13 / 17 La reine Letizia d'Espagne - Les chefs d'Etats, leurs représentants et les têtes couronnées présentent leurs derniers hommages devant la dépouille de la reine d'Angleterre à Westminster Hall à Londres, à la veille des funérailles de la reine d'Angleterre. Le 18 septembre 2022.





14 / 17 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, au concert extraordinaire de l'Orchestre et du Choeur nationaux d'Espagne organisé à l'occasion du 50e anniversaire de la recherche sur le cancer de l'Association espagnole contre le cancer à l'Auditorium national de musique à Madrid. Le 16 septembre 2022.





15 / 17 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne lors de l'inauguration de l'extension de l'hôpital universitaire de Guadalajara, le 14 septembre 2022. L'agrandissement de l'hôpital a impliqué le doublement de la superficie de l'hôpital de 54 000 mètres carrés actuels à 116,1,m2 et l'augmentation de sa capacité et de son portefeuille de services. Le complexe hospitalier a célébré son 40e anniversaire en janvier 2022.





16 / 17 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, au concert extraordinaire de l'Orchestre et du Choeur nationaux d'Espagne organisé à l'occasion du 50e anniversaire de la recherche sur le cancer de l'Association espagnole contre le cancer à l'Auditorium national de musique à Madrid. Le 16 septembre 2022.