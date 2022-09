Letizia d'Espagne : Sortie flamboyante en robe rouge après les funérailles d'Elizabeth II

À peine quelques minutes après la fin de la première cérémonie religieuse en hommage à Elizabeth II ce lundi 19 septembre, plusieurs chefs d'Etat ont pris la direction des Etats-Unis, New York plus particulièrement, pour assister à l'assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue du 20 au 23 septembre. Letizia, elle, s'est aussi envolée pour la grosse pomme. Très engagée, la reine consort d'Espagne a assisté à une réunion avec Catherine Russell, directrice exécutive de l'UNICEF au siège de l'organisation.

La maman de Leonor, 16 ans et Sofia, 15 ans avait opté pour une magnifique robe rouge près du corps signée Narciso Rodriguez pour Zara, un blazer noir, un sac à main et des escarpins noirs vernis. En tant que marraine de l'UNICEF, Letizia d'Espagne s'est ainsi intéressée à la cause de la santé mentale dans les centres éducatifs : "Je vous assure de mon engagement et de mon travail pour promouvoir une action prioritaire et le renforcement des programmes de santé mentale dans le monde" a-t-elle déclaré lors d'une prise de parole, quelques mois après avoir été désignée Défenseure de la santé mentale des enfants et des adolescents.