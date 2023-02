Diaporama : Madonna transformée et méconnaissable, un proche balance : "Elle continuera peu importe ce que les gens disent"

1 / 16 Madonna transformée et méconnaissable, un proche balance : "Elle continuera peu importe ce que les gens disent"

2 / 16 Exclusif - Madonna à l'after-party au club "Delilah" lors de la 65ème édition de la cérémonie des "Grammy Awards" à Los Angeles. © BestImage

3 / 16 Madonna à la sortie de l'after-party au Mr. Brainwash Art Museum" lors de la 65ème édition de la cérémonie des "Grammy Awards" à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 5 février 2023. © BestImage

4 / 16 Madonna sur Instagram. © BestImage

5 / 16 Madonna - Les célébrités arrivent à l'ouverture de l'exposition Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination à New York, le 7 mai 2018 © BestImage

6 / 16 Madonna à l'after-party "Mr. Brainwash Art Museum" lors de la 65ème édition de la cérémonie des "Grammy Awards" à Los Angeles, le 5 février 2023. © BestImage

7 / 16 Madonna - Les célébrités arrivent au MET 2017 Costume Institute Gala sur le thème de "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art Of The In-Between" à New York le 1er mai 2017. © Sonia Moskowitz/Globe Photos via ZUMA Wire © BestImage, © Sonia Moskowitz/Globe Photos via ZUMA Wire

8 / 16 Madonna sur Instagram. © BestImage

9 / 16 Madonna à la sortie de l'after party du MET Gala au Standard Hotel de New York le 2 mai 2016. © BestImage

10 / 16 Madonna sur les réseaux sociaux © BestImage

11 / 16 Madonna - Madonna fait la fête avec sa fille Lourdes Leon lors d'une soirée en son honneur pendant la foire d'art contemporain "Art Basel" à Miami, le 1er décembre 2022. © BestImage

12 / 16 Derniers posts de Madonna sur les réseaux sociaux © BestImage

13 / 16 Madonna - Soiree "'Punk: Chaos to Couture' Costume Institute Benefit Met Gala" a New York le 6 mai 2013. © BestImage

14 / 16 Madonna - Les célébrités arrivent à l'ouverture de l'exposition Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination à New York, le 7 mai 2018 © BestImage

15 / 16 Madonna (un grillz dentaire fait de diamants) - Les célébrités arrivent au MET 2017 Costume Institute Gala sur le thème de "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art Of The In-Between" à New York le 1er mai 2017. © BestImage