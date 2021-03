Diaporama Marion Cotillard, les rumeurs d'infidélités avec Brad Pitt : "En deux minutes, ta femme devient une salope, une vipère"

1 / 13 Marion Cotillard, les rumeurs d'infidélités avec Brad Pitt : "En deux minutes, ta femme devient une salope, une vipère"

2 / 13 Marion Cotillard (robe Dior) enceinte et Brad Pitt - Avant-première du film "Alliés" au cinéma UGC Normandie à Paris. © Olivier Borde/Bestimage





3 / 13 Brad Pitt - Avant-première du film "Once Upon a Time in Hollywood" au Odeon Leicester Square à Londres, le 30 juillet 2019.





4 / 13 Guillaume Canet et sa compagne Marion Cotillard (en Chanel) - Intérieur du dîner Chanel des révélations César 2020 au Petit Palais à Paris, le 13 janvier 2020. © Olivier Borde/Bestimage





5 / 13 Brad Pitt et Marion Cotillard enceinte lors de la première de "Alliés" (Allied) au cinéma Callao à Madrid, Espagne, le 22 novembre 2016. © Jack Abuin/Zuma Press/Bestimage





6 / 13 Info - Marion Cotillard et Guillaume Canet ont contracté le coronavirus - Exclusif - Prix Spécial - No web - Marion Cotillard et son compagnon Guillaume Canet dans la tente VIP lors du Longines Paris Eiffel Jumping au Champ de Mars à Paris, le samedi 6 juillet 2019. © Veeren Ramsamy/Bestimage

7 / 13 Guillaume Canet et sa compagne Marion Cotillard - Avant-première du film "Nous finirons ensemble" au Gaumont Opéra à Paris le 29 avril 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage





8 / 13 Marion Cotillard, Guillaume Canet et Clémentine Baert lors de l'avant-première du film "Nous finirons ensemble" au cinéma UGC Brouckère à Bruxelles, Belgique, le 23 avril 2019. © Alain Rolland/ImageBuzz/Bestimage





9 / 13 Marion Cotillard et son compagnon Guillaume Canet lors de l'avant-première du film "Nous finirons ensemble" au cinéma UGC Brouckère à Bruxelles, Belgique, le 23 avril 2019. © Alain Rolland/ImageBuzz/Bestimage





10 / 13 Exclusif - Marion Cotillard, Guillaume Canet, Joël Dupuch, Valérie Bonneton, Pascale Arbillot - Avant-première du film "Nous finirons ensemble" au cinéma CGR Bordeaux Le Français avec l'équipe du film à Bordeaux le 18 avril 2019. La suite du film "Les petits mouchoirs" est sortie en avant-première dans la région avant la sortie nationale. © Patrick Bernard / Jean-Marc Lhomer / Bestimage

11 / 13 Brad Pitt et Marion Cotillard (habillée en Stella Mc Cartney) enceinte à la première de 'Alliés' ('Allied') aux cinémas Odeon à Leicester Square à Londres, le 21 novembre 2016





12 / 13 Brad Pitt et Marion Cotillard (robe Dior) enceinte - Avant-première du film "Alliés" au cinéma UGC Normandie à Paris, le 20 novembre 2016. © Denis Guignebourg/Bestimage