Diaporama : Mathias Pogba, frère de Paul, incarcéré !

Mathias Pogba (Footballeur et fondateur association Golden Score) - Dîner de lancement de l'association "Golden Score" à l'hôtel Shangri-La à Paris © Kevin Domas / Panoramic / Bestimage

Paul Pogba et ses frères Florentin Pogba et Mathias Pogba - Célébrités dans les tribunes opposant la France à l'Argentine lors des 8ème de finale de la Coupe du monde à Kazan en Russie le 30 juin 2018 © Cyril Moreau/Bestimage

Florentin Pogba et Mathias Pogba au stade Loujniki lors de la finale de la Coupe du Monde de Football 2018 à Moscou, opposant la France à la Croatie à Moscou le 15 juillet 2018 .© Cyril Moreau/Bestimage

8 / 9

Florentin Pogba (Footballeur) et Mathias Pogba (Footballeur et fondateur association Golden Score) - Dîner de lancement de l'association "Golden Score" à l'hôtel Shangri-La à Paris, qui a pour but d’aider à la reconversion des sportifs de haut niveau. Le 20 mars 2022 © Kevin Domas / Panoramic / Bestimage