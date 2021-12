Diaporama Miss France : Elisabeth Moreno fait marche arrière après ses propos polémiques

Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances. Victor Joly / Pool / Bestimage

Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances au Museum d'Histoire Naturelle à Paris le 2 décembre 2021. Victor Joly / Pool / Bestimage

Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances. Saint Ouen, le 25 novembre 2021. © Aurélien Morissard / Panoramic / Bestimage

Exclusif - Elisabeth Moreno (Ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'egalité des chances) - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée par C.Hanouna le 23 novembre 2021. sur C8 - Paris le 23 novembre 2021. © Jack Tribeca / Bestimage

36 / 36

Elisabeth Moreno (Ministre auprès du Premier ministre chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes de la diversité et de l'égalité des chances) - Arrivées au dîner des chefs d'Etats et de Gouvernements, des chefs des Organisations internationales, des acteurs du numérique ainsi que des partenaires du Forum au palais de l'Elysée à Paris. Le 11 novembre 2021 © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage