Diaporama : Monica Bellucci au bras d'un beau brun aux yeux bleus : soutien gorge apparent et décolleté XXL en dentelle

10 / 53

Exclusif - Alexandra Cardinale et Marion Cotillard lors de la soirée de Gala “Rodin - Ballet Julien Lestel”, produit par "Alexandra Cardinale Opera Ballet Production" à la salle Pleyel à Paris, France, le 9 Février 2023. © Bertrand Rindoff / Veeren / Bestimage Exclusive - No web en Suisse / Belgique Gala evening "Rodin - Ballet Julien Lestel", produced by "Alexandra Cardinale Opera Ballet Production" at the Salle Pleyel in Paris, France, on 9 February 2023. © BestImage