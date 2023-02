Monica Bellucci au bras d'un beau brun aux yeux bleus : soutien gorge apparent et décolleté XXL en dentelle

Invitée de prestige lors de la soirée de Gala Rodin - Ballet Julien Lestel - produit par Alexandra Cardinale Opera Ballet Production - à la salle Pleyel, Monica Bellucci est apparue au bras de John Nollet le 9 février 2023. Rayonnante, l'ex-femme de Vincent Cassel a opté pour un total look black composé d'un costume et d'une chemise transparente en dentelle laissant se dévoiler sa lingerie assortie. Maquillée avec un teint très glowy, la jolie brune portait également un gloss nude ainsi qu'un make-up nude discret.

À son bras, John Nollet était également très élégant dans un costume sombre mettant en valeur ses magnifiques yeux bleus cristallins. Beau brun barbu, John Nollet connait Monica Bellucci depuis de nombreuses années puisqu'il la coiffe régulièrement pour les événements, défilés ou soirées à laquelle elle est invitée. Très proches depuis quelques mois, il l'avait également accompagnée lors de la soirée Carita Maison De Beauté lors de la Fashion Week de Paris le 30 septembre 2022. Monica Bellucci avait alors soutenu John Nollet, devenu coiffeur et nouveau directeur artistique de la Maison de Beauté inaugurée en 1952.

Si on ne connait pas la nature de la relation entre Monica Bellucci et John Nollet (qui ressemble d'ailleurs beaucoup à son ex Nicolas Lefebvre), l'actrice n'a pas officialisé de couple depuis le 3 juillet 2019, date à laquelle elle avait officialisé sa rupture avec l'artiste de 40 ans.

Une pluie d'invités VIP

Également présents à la soirée, Noémie Lenoir (ex du footballeur Claude Makelele avec lequel elle a été en couple de 2004 à 2008 et avec lequel elle a eu un fils Kelyan né en 2005), Marion Cotillard, Anne Parillaud mais aussi Richard Berry venu avec sa femme Pascale. Récemment, l'acteur avait déclaré sa flamme à son épouse lors de la Saint-Valentin. "Happy Valentine à ceux qui s'aiment et aux autres ! Et particulièrement à toi ma Pascale !" avait-il écrit sur Instagram. Pour rappel, l'acteur a récemment été accusé de "viols et d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant" par sa fille Coline. L'affaire a finalement a été classée sans suite pour prescription.