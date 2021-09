Diaporama Obsèques de Jean-Paul Belmondo : sa fille Stella accrochée à sa maman, union face à la douleur

1 / 42 Obsèques de Jean-Paul Belmondo : sa fille Stella accrochée à sa maman, union face à la douleur

2 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris. © Cyril Moreau / Bestimage





3 / 42 Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





4 / 42 Victor, Alessandro, Giacomo, Stella, Annabelle Belmondo, Florence Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





5 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





6 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





7 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





8 / 42 Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





9 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





10 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





11 / 42 Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





12 / 42 Stella Belmondo, Paul Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





13 / 42 Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





14 / 42 Victor, Giacomo, Stella, Annabelle Belmondo, Florence Belmondo, Paul Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





15 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





16 / 42 Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





17 / 42 Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage

Funeral of actor Jean-Paul Belmondo at Saint Germain des Pres church in Paris on september 10th 2021

18 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage

Funeral of actor Jean-Paul Belmondo at Saint Germain des Pres church in Paris on september 10th 2021

19 / 42 Paul Belmondo et Stella - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





20 / 42 Stella et Paul Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





21 / 42 Victor, Annabelle, Alessandro, Stella et Paul Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





22 / 42 Victor, Annabelle, Alessandro, Giacomo, Stella et Paul Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





23 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





24 / 42 Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





25 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage

Funeral of actor Jean-Paul Belmondo at Saint Germain des Pres church in Paris on september 10th 2021

26 / 42 Victor, Giacomo, Stella, Annabelle Belmondo, Florence Belmondo, Paul Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





27 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





28 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





29 / 42 Stella Belmondo, Paul Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





30 / 42 Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





31 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage

Funeral of actor Jean-Paul Belmondo at Saint Germain des Pres church in Paris on september 10th 2021

32 / 42 Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage

Funeral of actor Jean-Paul Belmondo at Saint Germain des Pres church in Paris on september 10th 2021

33 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage

Funeral of actor Jean-Paul Belmondo at Saint Germain des Pres church in Paris on september 10th 2021

34 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage

Funeral of actor Jean-Paul Belmondo at Saint Germain des Pres church in Paris on september 10th 2021

35 / 42 Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

Funeral of actor Jean-Paul Belmondo at Saint Germain des Pres church in Paris on september 10th 2021

36 / 42 Paul Belmondo, Stella Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

Funeral of actor Jean-Paul Belmondo at Saint Germain des Pres church in Paris on september 10th 2021

37 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

Funeral of actor Jean-Paul Belmondo at Saint Germain des Pres church in Paris on september 10th 2021

38 / 42 Nathalie Tardivel (Natty) et sa fille Stella - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

Funeral of actor Jean-Paul Belmondo at Saint Germain des Pres church in Paris on september 10th 2021

39 / 42 Paul Belmondo, Florence Belmondo, Stella Belmondo, Annabelle Belmondo, Victor et Alessandro Belmondo - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

Funeral of actor Jean-Paul Belmondo at Saint Germain des Pres church in Paris on september 10th 2021

40 / 42 Stella Belmondo - Sorties - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage





41 / 42 Stella Belmondo, Victor Belmondo - Sorties - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage