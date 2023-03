Diaporama : Patrick Chesnais a "toujours une libido" à 76 ans : sa vie intime avec Josiane dévoilée

1 / 19 Patrick Chesnais a "toujours une libido" à 76 ans : sa vie intime avec Josiane dévoilée

4 / 19 "Je ne suis pas un vieux monsieur bedonnant. [...] Je fais du sport, je bois une fois par semaine du très bon vin, je fais attention... Et j'ai encore une libido, si c'est ce que vous voulez savoir." Exclusif - Patrick Chesnais et sa femme Josiane Stoléru - Célébrités à la repésentation "An Evening With Al Pacino" au théâtre de Paris à Paris, France, le 22 octobre 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

5 / 19 Avec Josiane, c'est toujours l'amour malgré les nombreuses infidélités que l'acteur lui a fait subir Patrick Chesnais - Avant-première du film "Ma mère est folle" au cinéma Publicis à Paris, France, le 26 novembre 2018. © CVS/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

6 / 19 Patrick Chesnais a même eu deux enfants nés de relations extra-conjugales, des fautes que Josiane lui a pardonnées et qui explique la longévité de leur couple d'après lui. Josiane Stoleru son mari Patrick Chesnais - Avant-première du film "Les Ex" au cinéma Gaumont Opéra Capucines à Paris, le 6 juin 2017. © CVS/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

7 / 19 Patrick Chesnais qualifie Josiane de "femme exceptionnelle", raison pour laquelle il a fini par l'épouser après presque 40 ans de vie commune Exclusif - Patrick Chesnais - Soirée d'inauguration du restaurant "Le Mimosa" (2 rue Royale 75008 Paris) de JF. Piège, B.Joannin (Président du Amiens SC) et B.Patou à Paris le 22 novembre 2021. La nouvelle table de JF. Piège et de Moma Group s'installe à l'Hôtel de la Marine et rend tangible l'impossible : importer l'esprit Riviera au coeur de Paris à travers un projet signé par l'architecte d'intérieur D.Delaye. Mimosa conjugue trois maître-mots : nature, plaisir et soleil. Pour le chef, " Mimosa est une ode à la France ". Et pour cela, rien d'artificiel, de compliqué ou d'écrasant : juste un bar à oeufs mimosa, une mise en scène spectaculaire et une carte généreuse. © Rachid Bellak/Bestimage (No Web - pour suisse et Belgique) © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

